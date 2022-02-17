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Путин призвал выработать превентивные меры для борьбы с экстремизмом
Путин призвал выработать превентивные меры для борьбы с экстремизмом - РИА Новости, 17.02.2022
Путин призвал выработать превентивные меры для борьбы с экстремизмом
Количество преступлений в сфере экстремизма в России в 2021 году выросло более чем на четверть, надо выработать превентивные меры и нейтрализовать попытки... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:33
2022-02-17T13:54
владимир путин
общество
интернет
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Количество преступлений в сфере экстремизма в России в 2021 году выросло более чем на четверть, надо выработать превентивные меры и нейтрализовать попытки экстремистов осуществлять свою преступную деятельность в интернете, для этого у МВД есть все необходимое, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России."Серьезный сигнал, требующий всестороннего анализа, – это рост преступлений, связанных с экстремизмом. В 2021 году их количество выросло более, чем на четверть", - сообщил Путин.По его словам, соответствующим подразделениям МВД во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов и спецслужб важно своевременно оценивать риски возможных экстремистских проявлений. "И на этой основе выработать эффективные превентивные меры", - сказал Путин."Особое внимание следует уделять нейтрализации попыток экстремистов и разного рода радикалов использовать сеть Интернет, мы с вами знаем об этом и постоянно говорим, использовать эти современные средства для разжигания межнациональной, религиозной и социальной вражды. Полномочий, считаю, на сегодняшний день у системы МВД достаточно", - подчеркнул президент. Он отметил, что надо активнее привлекать к профилактике экстремизма и СМИ, структуры гражданского общества, молодёжные объединения, представителей традиционных религий.
https://ria.ru/20220112/sud-1767509834.html
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владимир путин, общество, интернет
13:33 17.02.2022 (обновлено: 13:54 17.02.2022)
 
Путин призвал выработать превентивные меры для борьбы с экстремизмом

Президент Путин: количество экстремистских преступлений растет, нужны превентивные меры

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Количество преступлений в сфере экстремизма в России в 2021 году выросло более чем на четверть, надо выработать превентивные меры и нейтрализовать попытки экстремистов осуществлять свою преступную деятельность в интернете, для этого у МВД есть все необходимое, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.
"Серьезный сигнал, требующий всестороннего анализа, – это рост преступлений, связанных с экстремизмом. В 2021 году их количество выросло более, чем на четверть", - сообщил Путин.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
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В Петербурге суд рассмотрит иск о признании цитаты Сартра экстремизмом
По его словам, соответствующим подразделениям МВД во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов и спецслужб важно своевременно оценивать риски возможных экстремистских проявлений. "И на этой основе выработать эффективные превентивные меры", - сказал Путин.
"Особое внимание следует уделять нейтрализации попыток экстремистов и разного рода радикалов использовать сеть Интернет, мы с вами знаем об этом и постоянно говорим, использовать эти современные средства для разжигания межнациональной, религиозной и социальной вражды. Полномочий, считаю, на сегодняшний день у системы МВД достаточно", - подчеркнул президент. Он отметил, что надо активнее привлекать к профилактике экстремизма и СМИ, структуры гражданского общества, молодёжные объединения, представителей традиционных религий.
Видеоблогер Юрий Хованский
10 августа 2021, 14:25
Блогера Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму
 
Владимир ПутинОбществоИнтернет
 
 
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