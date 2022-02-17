https://ria.ru/20220217/ekstremizm-1773313556.html

Путин призвал выработать превентивные меры для борьбы с экстремизмом

Путин призвал выработать превентивные меры для борьбы с экстремизмом - РИА Новости, 17.02.2022

Путин призвал выработать превентивные меры для борьбы с экстремизмом

Количество преступлений в сфере экстремизма в России в 2021 году выросло более чем на четверть, надо выработать превентивные меры и нейтрализовать попытки... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:33

2022-02-17T13:33

2022-02-17T13:54

владимир путин

общество

интернет

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Количество преступлений в сфере экстремизма в России в 2021 году выросло более чем на четверть, надо выработать превентивные меры и нейтрализовать попытки экстремистов осуществлять свою преступную деятельность в интернете, для этого у МВД есть все необходимое, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России."Серьезный сигнал, требующий всестороннего анализа, – это рост преступлений, связанных с экстремизмом. В 2021 году их количество выросло более, чем на четверть", - сообщил Путин.По его словам, соответствующим подразделениям МВД во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов и спецслужб важно своевременно оценивать риски возможных экстремистских проявлений. "И на этой основе выработать эффективные превентивные меры", - сказал Путин."Особое внимание следует уделять нейтрализации попыток экстремистов и разного рода радикалов использовать сеть Интернет, мы с вами знаем об этом и постоянно говорим, использовать эти современные средства для разжигания межнациональной, религиозной и социальной вражды. Полномочий, считаю, на сегодняшний день у системы МВД достаточно", - подчеркнул президент. Он отметил, что надо активнее привлекать к профилактике экстремизма и СМИ, структуры гражданского общества, молодёжные объединения, представителей традиционных религий.

https://ria.ru/20220112/sud-1767509834.html

https://ria.ru/20210810/khovanskiy-1745188493.html

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владимир путин, общество, интернет