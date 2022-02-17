https://ria.ru/20220217/ekstremizm-1773313556.html
Путин призвал выработать превентивные меры для борьбы с экстремизмом
Путин призвал выработать превентивные меры для борьбы с экстремизмом - РИА Новости, 17.02.2022
Путин призвал выработать превентивные меры для борьбы с экстремизмом
Количество преступлений в сфере экстремизма в России в 2021 году выросло более чем на четверть, надо выработать превентивные меры и нейтрализовать попытки... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:33
2022-02-17T13:33
2022-02-17T13:54
владимир путин
общество
интернет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771581690_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_15bbd09f4d484b7ce4d90a80dd3a531b.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Количество преступлений в сфере экстремизма в России в 2021 году выросло более чем на четверть, надо выработать превентивные меры и нейтрализовать попытки экстремистов осуществлять свою преступную деятельность в интернете, для этого у МВД есть все необходимое, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России."Серьезный сигнал, требующий всестороннего анализа, – это рост преступлений, связанных с экстремизмом. В 2021 году их количество выросло более, чем на четверть", - сообщил Путин.По его словам, соответствующим подразделениям МВД во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов и спецслужб важно своевременно оценивать риски возможных экстремистских проявлений. "И на этой основе выработать эффективные превентивные меры", - сказал Путин."Особое внимание следует уделять нейтрализации попыток экстремистов и разного рода радикалов использовать сеть Интернет, мы с вами знаем об этом и постоянно говорим, использовать эти современные средства для разжигания межнациональной, религиозной и социальной вражды. Полномочий, считаю, на сегодняшний день у системы МВД достаточно", - подчеркнул президент. Он отметил, что надо активнее привлекать к профилактике экстремизма и СМИ, структуры гражданского общества, молодёжные объединения, представителей традиционных религий.
https://ria.ru/20220112/sud-1767509834.html
https://ria.ru/20210810/khovanskiy-1745188493.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771581690_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_39757d9e1d320c709a65262258eaed44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, интернет
13:33 17.02.2022 (обновлено: 13:54 17.02.2022)
Путин призвал выработать превентивные меры для борьбы с экстремизмом
Президент Путин: количество экстремистских преступлений растет, нужны превентивные меры
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Количество преступлений в сфере экстремизма в России в 2021 году выросло более чем на четверть, надо выработать превентивные меры и нейтрализовать попытки экстремистов осуществлять свою преступную деятельность в интернете, для этого у МВД есть все необходимое, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.
"Серьезный сигнал, требующий всестороннего анализа, – это рост преступлений, связанных с экстремизмом. В 2021 году их количество выросло более, чем на четверть", - сообщил Путин.
По его словам, соответствующим подразделениям МВД во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов и спецслужб важно своевременно оценивать риски возможных экстремистских проявлений. "И на этой основе выработать эффективные превентивные меры", - сказал Путин.
"Особое внимание следует уделять нейтрализации попыток экстремистов и разного рода радикалов использовать сеть Интернет, мы с вами знаем об этом и постоянно говорим, использовать эти современные средства для разжигания межнациональной, религиозной и социальной вражды. Полномочий, считаю, на сегодняшний день у системы МВД достаточно", - подчеркнул президент. Он отметил, что надо активнее привлекать к профилактике экстремизма и СМИ, структуры гражданского общества, молодёжные объединения, представителей традиционных религий.