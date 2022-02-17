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Украина дважды за день обстреляла окраины Донецка из минометов
Украина дважды за день обстреляла окраины Донецка из минометов - РИА Новости, 17.02.2022
Украина дважды за день обстреляла окраины Донецка из минометов
Украинские силовики в четверг дважды обстреляли окраины Донецка из минометов, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:24
2022-02-17T13:24
2022-02-17T13:26
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские силовики в четверг дважды обстреляли окраины Донецка из минометов, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее в ведомстве сообщили, что обстрелу подвергся поселок Мандрыкино на окраине Донецка. С позиций силовиков было выпущено пять мин калибром 82 миллиметра."В 10.18 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поселка шахты имени "Трудовская" (окраины Донецка - ред.). Выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина
13:24 17.02.2022 (обновлено: 13:26 17.02.2022)
Украина дважды за день обстреляла окраины Донецка из минометов
Представительство ДНР в СЦКК: Украина дважды обстреляла окраины Донецка из минометов