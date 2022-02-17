https://ria.ru/20220217/donetsk-1773293665.html

Ситуация в центре Донецка спокойная

Ситуация в центре Донецка спокойная - РИА Новости, 17.02.2022

Ситуация в центре Донецка спокойная

Ситуация в центральной части Донецка спокойная, артиллерийских выстрелов не слышно, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T12:19

2022-02-17T12:19

2022-02-17T12:19

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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Ситуация в центральной части Донецка спокойная, артиллерийских выстрелов не слышно, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские силовики в четверг обстреляли окраины Донецка, выпустив по ним пять мин калибром 82 миллиметра.В настоящее время ситуация в центральной части Донецка спокойная. Артиллерийских выстрелов не слышно. В штатном режиме работает муниципальный транспорт, магазины и заведения общепита.От властей не поступала информация о повреждениях в результате обстрелов.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220217/donbass-1773270813.html

https://ria.ru/20220217/zelenskiy-1773206151.html

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