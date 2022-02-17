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В ЛНР заявили об ухудшении гуманитарной обстановке в Донбассе

В ЛНР заявили об ухудшении гуманитарной обстановке в Донбассе - РИА Новости, 17.02.2022

В ЛНР заявили об ухудшении гуманитарной обстановке в Донбассе

Обострение в Донбассе существенно осложнило гуманитарную обстановку в регионе, заявил журналистам начальник управления Народной милиции самопровозглашенной... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:27

2022-02-17T16:27

2022-02-17T16:33

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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Обострение в Донбассе существенно осложнило гуманитарную обстановку в регионе, заявил журналистам начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко."Обострение обстановки, фиксирующееся с сегодняшнего утра, существенно осложнило и без того непростую гуманитарную обстановку в республике. Украинские террористы вновь ударили по жилым массивам населенных пунктов", - сказал Лещенко журналистам.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

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