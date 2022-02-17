https://ria.ru/20220217/donbass-1773358820.html

Пентагон обеспокоен сообщениями о новых обстрелах в Донбассе

Пентагон обеспокоен сообщениями о новых обстрелах в Донбассе - РИА Новости, 17.02.2022

Пентагон обеспокоен сообщениями о новых обстрелах в Донбассе

США обеспокоены сообщениями о новых артиллерийских обстрелах в Донбассе и собирают дополнительную информацию на этот счет, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:12

2022-02-17T16:12

2022-02-17T16:12

в мире

владимир зеленский

донецкая народная республика

украина

киев

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. США обеспокоены сообщениями о новых артиллерийских обстрелах в Донбассе и собирают дополнительную информацию на этот счет, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Эти сообщения, безусловно, вызывают озабоченность. Мы по-прежнему собираем информацию о деталях произошедшего", - сказал Остин, выступая на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.Глава Пентагона выступил с утверждением, что Россия "может использовать" ситуацию с возобновившимися обстрелами как оправдание потенциальной "военной агрессии" против Украины. "Мы будем внимательно следить за развитием событий в этой связи", - указал Остин.Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем. Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/donbass-1773352483.html

https://ria.ru/20220217/donbass-1773336402.html

донецкая народная республика

украина

киев

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в мире, владимир зеленский, донецкая народная республика, украина, киев, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр