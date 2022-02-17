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Пентагон обеспокоен сообщениями о новых обстрелах в Донбассе
Пентагон обеспокоен сообщениями о новых обстрелах в Донбассе - РИА Новости, 17.02.2022
Пентагон обеспокоен сообщениями о новых обстрелах в Донбассе
США обеспокоены сообщениями о новых артиллерийских обстрелах в Донбассе и собирают дополнительную информацию на этот счет, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:12
2022-02-17T16:12
в мире
владимир зеленский
донецкая народная республика
украина
киев
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. США обеспокоены сообщениями о новых артиллерийских обстрелах в Донбассе и собирают дополнительную информацию на этот счет, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Эти сообщения, безусловно, вызывают озабоченность. Мы по-прежнему собираем информацию о деталях произошедшего", - сказал Остин, выступая на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.Глава Пентагона выступил с утверждением, что Россия "может использовать" ситуацию с возобновившимися обстрелами как оправдание потенциальной "военной агрессии" против Украины. "Мы будем внимательно следить за развитием событий в этой связи", - указал Остин.Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем. Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
https://radiosputnik.ria.ru/20220217/donbass-1773352483.html
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донецкая народная республика
украина
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в мире, владимир зеленский, донецкая народная республика, украина, киев, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
16:12 17.02.2022
 
Пентагон обеспокоен сообщениями о новых обстрелах в Донбассе

Шеф Пентагона Остин обеспокоен сообщениями о новых обстрелах в Донбассе

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий на позиции в Луганской области
Украинский военнослужащий на позиции в Луганской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий на позиции в Луганской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. США обеспокоены сообщениями о новых артиллерийских обстрелах в Донбассе и собирают дополнительную информацию на этот счет, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Эти сообщения, безусловно, вызывают озабоченность. Мы по-прежнему собираем информацию о деталях произошедшего", - сказал Остин, выступая на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Глава Пентагона выступил с утверждением, что Россия "может использовать" ситуацию с возобновившимися обстрелами как оправдание потенциальной "военной агрессии" против Украины. "Мы будем внимательно следить за развитием событий в этой связи", - указал Остин.
Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 15:51В мире
В ЛНР назвали причину массированных обстрелов в Донбассе
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем. Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
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В миреВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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