Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220217/donbass-1773328376.html
МИД назвал оценки Псаки о массовых захоронениях в ДНР кощунством
МИД назвал оценки Псаки о массовых захоронениях в ДНР кощунством - РИА Новости, 17.02.2022
МИД назвал оценки Псаки о массовых захоронениях в ДНР кощунством
В МИД РФ назвали безответственными и кощунственными заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронениях гражданских лиц в Донбассе. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T14:21
2022-02-17T14:21
в мире
мария захарова
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
дженнифер псаки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770115934_0:92:3115:1845_1920x0_80_0_0_7513047c9cde7ede72535bd5c0422c3f.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В МИД РФ назвали безответственными и кощунственными заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронениях гражданских лиц в Донбассе.Ранее не брифинге Псаки подвергла сомнению информацию о гражданских захоронениях в Донбассе - по ее словам, информацию об обнаружении там массовых захоронений могут "использовать" в России как предлог для эскалации ситуации вокруг Украины."Dear Jen, возможно, ты позволила себе эти высказывания от незнания. Только этим я могу объяснить то, что ты усомнилась в страданиях жителей Донбасса. Выполни пробел и посмотри соответствующие материалы, запроси данные "американской разведки", на которые ты все время ссылаешься. Не позволяй себе так безответственно рассуждать на столь трагические темы, о которых ты не имеешь ни малейшего представления", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Псаки.В материале, опубликованном на сайте МИД РФ в разделе, посвященном опровержению дезинформации СМИ в адрес России, комментарий Захаровой сопровождается фотографиями захоронений, в том числе жертв неизбирательных обстрелов ВСУ, а также людей, погибших от действий бойцов Нацгвардии Украины."Надеюсь, они будут нагляднее докладов "американской разведки", которые никто не видел",- отметила Захарова.Отдельно приводятся фотографии мемориала Памяти погибшим детям Донбасса."Dear Jen, я тебя прошу. Больше никогда не говори с таким высокомерием о геополитике, когда речь идет о жертвах среди мирного населения. Они – незаживающая боль на сердцах отцов и матерей в ДНР и ЛНР. Не опускайся до кощунства",- говорится в комментарии.
https://ria.ru/20220216/zakhoroneniya-1773225954.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220216/donbass-1773202135.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770115934_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_f51b7df964f1200c4b3d257b21e0c439.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мария захарова, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, дженнифер псаки
14:21 17.02.2022
 
МИД назвал оценки Псаки о массовых захоронениях в ДНР кощунством

МИД назвал оценки пресс-секретаря Белого дома о массовых захоронениях в ДНР кощунством

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В МИД РФ назвали безответственными и кощунственными заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронениях гражданских лиц в Донбассе.
Ранее не брифинге Псаки подвергла сомнению информацию о гражданских захоронениях в Донбассе - по ее словам, информацию об обнаружении там массовых захоронений могут "использовать" в России как предлог для эскалации ситуации вокруг Украины.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 22:34
Псаки усомнилась в правдивости сообщений о массовых захоронениях в Донбассе
"Dear Jen, возможно, ты позволила себе эти высказывания от незнания. Только этим я могу объяснить то, что ты усомнилась в страданиях жителей Донбасса. Выполни пробел и посмотри соответствующие материалы, запроси данные "американской разведки", на которые ты все время ссылаешься. Не позволяй себе так безответственно рассуждать на столь трагические темы, о которых ты не имеешь ни малейшего представления", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Псаки.
В материале, опубликованном на сайте МИД РФ в разделе, посвященном опровержению дезинформации СМИ в адрес России, комментарий Захаровой сопровождается фотографиями захоронений, в том числе жертв неизбирательных обстрелов ВСУ, а также людей, погибших от действий бойцов Нацгвардии Украины.
"Надеюсь, они будут нагляднее докладов "американской разведки", которые никто не видел",- отметила Захарова.
Отдельно приводятся фотографии мемориала Памяти погибшим детям Донбасса.
"Dear Jen, я тебя прошу. Больше никогда не говори с таким высокомерием о геополитике, когда речь идет о жертвах среди мирного населения. Они – незаживающая боль на сердцах отцов и матерей в ДНР и ЛНР. Не опускайся до кощунства",- говорится в комментарии.
Украинский военнослужащий в Авдеевке Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 19:04В мире
СК открыл уголовное дело после найденных в Донбассе массовых захоронений
 
В миреМария ЗахароваДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРДженнифер Псаки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала