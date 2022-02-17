https://ria.ru/20220217/donbass-1773328376.html

МИД назвал оценки Псаки о массовых захоронениях в ДНР кощунством

МИД назвал оценки Псаки о массовых захоронениях в ДНР кощунством - РИА Новости, 17.02.2022

МИД назвал оценки Псаки о массовых захоронениях в ДНР кощунством

В МИД РФ назвали безответственными и кощунственными заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронениях гражданских лиц в Донбассе. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T14:21

2022-02-17T14:21

2022-02-17T14:21

в мире

мария захарова

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

дженнифер псаки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770115934_0:92:3115:1845_1920x0_80_0_0_7513047c9cde7ede72535bd5c0422c3f.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В МИД РФ назвали безответственными и кощунственными заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронениях гражданских лиц в Донбассе.Ранее не брифинге Псаки подвергла сомнению информацию о гражданских захоронениях в Донбассе - по ее словам, информацию об обнаружении там массовых захоронений могут "использовать" в России как предлог для эскалации ситуации вокруг Украины."Dear Jen, возможно, ты позволила себе эти высказывания от незнания. Только этим я могу объяснить то, что ты усомнилась в страданиях жителей Донбасса. Выполни пробел и посмотри соответствующие материалы, запроси данные "американской разведки", на которые ты все время ссылаешься. Не позволяй себе так безответственно рассуждать на столь трагические темы, о которых ты не имеешь ни малейшего представления", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Псаки.В материале, опубликованном на сайте МИД РФ в разделе, посвященном опровержению дезинформации СМИ в адрес России, комментарий Захаровой сопровождается фотографиями захоронений, в том числе жертв неизбирательных обстрелов ВСУ, а также людей, погибших от действий бойцов Нацгвардии Украины."Надеюсь, они будут нагляднее докладов "американской разведки", которые никто не видел",- отметила Захарова.Отдельно приводятся фотографии мемориала Памяти погибшим детям Донбасса."Dear Jen, я тебя прошу. Больше никогда не говори с таким высокомерием о геополитике, когда речь идет о жертвах среди мирного населения. Они – незаживающая боль на сердцах отцов и матерей в ДНР и ЛНР. Не опускайся до кощунства",- говорится в комментарии.

https://ria.ru/20220216/zakhoroneniya-1773225954.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220216/donbass-1773202135.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мария захарова, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, дженнифер псаки