https://ria.ru/20220217/donbass-1773328376.html
МИД назвал оценки Псаки о массовых захоронениях в ДНР кощунством
МИД назвал оценки Псаки о массовых захоронениях в ДНР кощунством - РИА Новости, 17.02.2022
МИД назвал оценки Псаки о массовых захоронениях в ДНР кощунством
В МИД РФ назвали безответственными и кощунственными заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронениях гражданских лиц в Донбассе. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T14:21
2022-02-17T14:21
2022-02-17T14:21
в мире
мария захарова
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ситуация в днр и лнр
дженнифер псаки
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В МИД РФ назвали безответственными и кощунственными заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронениях гражданских лиц в Донбассе.Ранее не брифинге Псаки подвергла сомнению информацию о гражданских захоронениях в Донбассе - по ее словам, информацию об обнаружении там массовых захоронений могут "использовать" в России как предлог для эскалации ситуации вокруг Украины."Dear Jen, возможно, ты позволила себе эти высказывания от незнания. Только этим я могу объяснить то, что ты усомнилась в страданиях жителей Донбасса. Выполни пробел и посмотри соответствующие материалы, запроси данные "американской разведки", на которые ты все время ссылаешься. Не позволяй себе так безответственно рассуждать на столь трагические темы, о которых ты не имеешь ни малейшего представления", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Псаки.В материале, опубликованном на сайте МИД РФ в разделе, посвященном опровержению дезинформации СМИ в адрес России, комментарий Захаровой сопровождается фотографиями захоронений, в том числе жертв неизбирательных обстрелов ВСУ, а также людей, погибших от действий бойцов Нацгвардии Украины."Надеюсь, они будут нагляднее докладов "американской разведки", которые никто не видел",- отметила Захарова.Отдельно приводятся фотографии мемориала Памяти погибшим детям Донбасса."Dear Jen, я тебя прошу. Больше никогда не говори с таким высокомерием о геополитике, когда речь идет о жертвах среди мирного населения. Они – незаживающая боль на сердцах отцов и матерей в ДНР и ЛНР. Не опускайся до кощунства",- говорится в комментарии.
https://ria.ru/20220216/zakhoroneniya-1773225954.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220216/donbass-1773202135.html
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в мире, мария захарова, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, дженнифер псаки
МИД назвал оценки Псаки о массовых захоронениях в ДНР кощунством
МИД назвал оценки пресс-секретаря Белого дома о массовых захоронениях в ДНР кощунством