https://ria.ru/20220217/donbass-1773321084.html
В Кремле призвали Запад предостеречь Украину от дальнейшей эскалации
В Кремле призвали Запад предостеречь Украину от дальнейшей эскалации - РИА Новости, 17.02.2022
В Кремле призвали Запад предостеречь Украину от дальнейшей эскалации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что напряжёние на линии соприкосновения в Донбассе растет, об этом он сообщил во время общения с... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:50
2022-02-17T13:50
2022-02-17T14:14
ситуация в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
алексей резников
родион мирошник
руслан якубов
донбасс
украина
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что напряжёние на линии соприкосновения в Донбассе растет, об этом он сообщил во время общения с журналистами в четверг."Что касается линии соприкосновения, имеется в виду соприкосновение с территорией непризнанных республик, самопровозглашенных республик. Там, мы видим, растет напряжение", - сказал Песков.При этом на российско-украинской границе ситуация стабильная, подчеркнул Песков. "На российско-украинской границе ситуация действительно стабильная. Мы, кстати, с вами неоднократно слышали заявления тех же самых украинских военных о том, что они не видят там никакого чрезвычайного потенциала России, со стороны российской территории. Что сильно контрастирует с заявлениями других стран, которые все время ссылаются на свои разведданные, которые сами украинцы не подтверждают", - сказал Песков.В Кремле рассчитывают, что Запад использует все свое влияние на украинские власти в связи с ситуацией в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Надеемся, что наши оппоненты из западных столиц, из США, из НАТО используют все свое влияние, чтобы предостеречь власти Киева от дальнейшей эскалации напряженности", — сказал Песков журналистам.В Кремле внимательно наблюдают за эскалацией напряженности в Донбассе, будут смотреть, как развивается ситуация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В данном случае мы внимательно наблюдаем, мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, о действиях Кремля в связи с сообщениями об ударах на линии соприкосновения в ДНР и ЛНР.Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
https://ria.ru/20220217/veschanie-1773231395.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, дмитрий песков, алексей резников, родион мирошник, руслан якубов, донбасс, украина, киев
13:50 17.02.2022 (обновлено: 14:14 17.02.2022)
В Кремле призвали Запад предостеречь Украину от дальнейшей эскалации
Пресс-секретарь Песков призвал Запад предостеречь Украину от дальнейшей эскалации
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что напряжёние на линии соприкосновения в Донбассе растет, об этом он сообщил во время общения с журналистами в четверг.
"Что касается линии соприкосновения, имеется в виду соприкосновение с территорией непризнанных республик, самопровозглашенных республик. Там, мы видим, растет напряжение", - сказал Песков.
При этом на российско-украинской границе ситуация стабильная, подчеркнул Песков. "На российско-украинской границе ситуация действительно стабильная. Мы, кстати, с вами неоднократно слышали заявления тех же самых украинских военных о том, что они не видят там никакого чрезвычайного потенциала России, со стороны российской территории. Что сильно контрастирует с заявлениями других стран, которые все время ссылаются на свои разведданные, которые сами украинцы не подтверждают", - сказал Песков.
В Кремле рассчитывают, что Запад использует все свое влияние на украинские власти в связи с ситуацией в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
"Надеемся, что наши оппоненты из западных столиц, из США, из НАТО используют все свое влияние, чтобы предостеречь власти Киева от дальнейшей эскалации напряженности", — сказал Песков журналистам.
В Кремле внимательно наблюдают за эскалацией напряженности в Донбассе, будут смотреть, как развивается ситуация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В данном случае мы внимательно наблюдаем, мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, о действиях Кремля в связи с сообщениями об ударах на линии соприкосновения в ДНР и ЛНР.
Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов
, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник
заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев
целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе
, подписанные летом 2020 года.
Министр обороны Украины Алексей Резников
утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина
намерена действовать политико-дипломатическим путем.