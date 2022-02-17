https://ria.ru/20220217/donbass-1773292596.html

В 80 километрах от Луганска слышна стрельба

В 80 километрах от Луганска слышна стрельба - РИА Новости, 17.02.2022

В 80 километрах от Луганска слышна стрельба

В подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике городе Первомайске, расположенном в 80 километрах от Луганска, сейчас слышна стрельба,... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T12:12

2022-02-17T12:12

2022-02-17T12:12

в мире

первомайск

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

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ПЕРВОМАЙСК, 17 фев - РИА Новости. В подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике городе Первомайске, расположенном в 80 километрах от Луганска, сейчас слышна стрельба, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики с утра четверга ведут массированный обстрел территории республики.По словам корреспондента РИА Новости, стреляют с перерывами в 5-10 минут, применяется оружие как стрелковое, так и артиллерия, звуки доносятся со стороны населенного пункта Золотое, предположительно, в радиусе 2-5 километров. На месте невозможно определить, с какой стороны идет стрельба.В самом Первомайске разрушений нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/lnr-1773287048.html

https://ria.ru/20220217/obstrel-1773270712.html

первомайск

луганская народная республика

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в мире, первомайск, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика