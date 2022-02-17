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Белоруссия готова сделать все для мира в Донбассе, заявил Лукашенко
Белоруссия готова сделать все для мира в Донбассе, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.02.2022
Белоруссия готова сделать все для мира в Донбассе, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сделать все ради мира в Донбассе в рамках договоренностей, достигнутых Москвой и Киевом. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:56
2022-02-17T12:39
в мире
ситуация в днр и лнр
белоруссия
александр лукашенко
украина
донбасс
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МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сделать все ради мира в Донбассе в рамках договоренностей, достигнутых Москвой и Киевом."Давно можно было бы забыть о конфликте на Донбассе, если бы этого хотело правительство Украины. Что мы можем сделать? Есть президент (России Владимир – ред.) Путин, есть президент (Украины Владимир – ред.) Зеленский, то, что они захотят, мы сделаем. Цель одна - мир на Донбассе. Мы готовы сделать все", - сказал Лукашенко журналистам.
https://ria.ru/20220214/ukraina-1772672264.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, белоруссия, александр лукашенко, украина, донбасс
11:56 17.02.2022 (обновлено: 12:39 17.02.2022)
 
Белоруссия готова сделать все для мира в Донбассе, заявил Лукашенко

Президент Лукашенко: Белоруссия готова сделать все для мира в Донбассе

© РИА Новости / Сергей БатуринДорожное движение на одной из улиц в Донецке
Дорожное движение на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Дорожное движение на одной из улиц в Донецке
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сделать все ради мира в Донбассе в рамках договоренностей, достигнутых Москвой и Киевом.
"Давно можно было бы забыть о конфликте на Донбассе, если бы этого хотело правительство Украины. Что мы можем сделать? Есть президент (России Владимир – ред.) Путин, есть президент (Украины Владимир – ред.) Зеленский, то, что они захотят, мы сделаем. Цель одна - мир на Донбассе. Мы готовы сделать все", - сказал Лукашенко журналистам.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 11:47
Запад стремится воевать на Украине чужими руками, заявил Лукашенко
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРБелоруссияАлександр ЛукашенкоУкраинаДонбасс
 
 
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