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Белоруссия готова сделать все для мира в Донбассе, заявил Лукашенко
Белоруссия готова сделать все для мира в Донбассе, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.02.2022
Белоруссия готова сделать все для мира в Донбассе, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сделать все ради мира в Донбассе в рамках договоренностей, достигнутых Москвой и Киевом. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:56
2022-02-17T11:56
2022-02-17T12:39
в мире
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белоруссия
александр лукашенко
украина
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МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сделать все ради мира в Донбассе в рамках договоренностей, достигнутых Москвой и Киевом."Давно можно было бы забыть о конфликте на Донбассе, если бы этого хотело правительство Украины. Что мы можем сделать? Есть президент (России Владимир – ред.) Путин, есть президент (Украины Владимир – ред.) Зеленский, то, что они захотят, мы сделаем. Цель одна - мир на Донбассе. Мы готовы сделать все", - сказал Лукашенко журналистам.
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в мире, ситуация в днр и лнр, белоруссия, александр лукашенко, украина, донбасс
11:56 17.02.2022 (обновлено: 12:39 17.02.2022)
Белоруссия готова сделать все для мира в Донбассе, заявил Лукашенко
Президент Лукашенко: Белоруссия готова сделать все для мира в Донбассе