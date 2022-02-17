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Белоруссия готова сделать все для мира в Донбассе, заявил Лукашенко

Белоруссия готова сделать все для мира в Донбассе, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.02.2022

Белоруссия готова сделать все для мира в Донбассе, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сделать все ради мира в Донбассе в рамках договоренностей, достигнутых Москвой и Киевом. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T11:56

2022-02-17T11:56

2022-02-17T12:39

в мире

ситуация в днр и лнр

белоруссия

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МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сделать все ради мира в Донбассе в рамках договоренностей, достигнутых Москвой и Киевом."Давно можно было бы забыть о конфликте на Донбассе, если бы этого хотело правительство Украины. Что мы можем сделать? Есть президент (России Владимир – ред.) Путин, есть президент (Украины Владимир – ред.) Зеленский, то, что они захотят, мы сделаем. Цель одна - мир на Донбассе. Мы готовы сделать все", - сказал Лукашенко журналистам.

https://ria.ru/20220214/ukraina-1772672264.html

белоруссия

украина

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в мире, ситуация в днр и лнр, белоруссия, александр лукашенко, украина, донбасс