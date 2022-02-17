Киев готовится к силовому решению ситуации в Донбассе, заявили в ДНР
Представитель ДНР: артиллерия у украинских силовиков указывает на планы силового решения
Украинский военный в Донецкой области
ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Артиллерийское вооружение, запрещенное минскими соглашениями, находящееся на позициях силовиков и размещенное в населенных пунктах Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению ситуации в регионе, сообщил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.
"Мы заявляли о наличии на позициях противника не только миномётов, но и артиллерийских систем калибром 122 - 152 миллиметра. Кроме того, мы практически ежедневно фиксируем запрещённое минскими соглашениями вооружение в населенных пунктах под контролем противника. Данные действия возможны только с ведома и по приказу военно-политического руководства Украины и указывает на подготовку решения "донбасского вопроса" силовым путем", - сказал РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
24 декабря 2021, 11:58Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, заявили в МИД