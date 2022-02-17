Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220217/donbass-1773283921.html
Киев готовится к силовому решению ситуации в Донбассе, заявили в ДНР
Киев готовится к силовому решению ситуации в Донбассе, заявили в ДНР - РИА Новости, 17.02.2022
Киев готовится к силовому решению ситуации в Донбассе, заявили в ДНР
Артиллерийское вооружение, запрещенное минскими соглашениями, находящееся на позициях силовиков и размещенное в населенных пунктах Донбасса, указывает на... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:43
2022-02-17T11:43
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772481526_0:147:3263:1982_1920x0_80_0_0_f2bf40bedc0dcf06055248e7ce8d2ee3.jpg
ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Артиллерийское вооружение, запрещенное минскими соглашениями, находящееся на позициях силовиков и размещенное в населенных пунктах Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению ситуации в регионе, сообщил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР."Мы заявляли о наличии на позициях противника не только миномётов, но и артиллерийских систем калибром 122 - 152 миллиметра. Кроме того, мы практически ежедневно фиксируем запрещённое минскими соглашениями вооружение в населенных пунктах под контролем противника. Данные действия возможны только с ведома и по приказу военно-политического руководства Украины и указывает на подготовку решения "донбасского вопроса" силовым путем", - сказал РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220125/donbass-1769394392.html
https://ria.ru/20211224/donbass-1765299705.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772481526_532:0:3263:2048_1920x0_80_0_0_85001912286e40229a5409ccbcf9568c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина
11:43 17.02.2022
 
Киев готовится к силовому решению ситуации в Донбассе, заявили в ДНР

Представитель ДНР: артиллерия у украинских силовиков указывает на планы силового решения

© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинский военный в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Артиллерийское вооружение, запрещенное минскими соглашениями, находящееся на позициях силовиков и размещенное в населенных пунктах Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению ситуации в регионе, сообщил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.
"Мы заявляли о наличии на позициях противника не только миномётов, но и артиллерийских систем калибром 122 - 152 миллиметра. Кроме того, мы практически ежедневно фиксируем запрещённое минскими соглашениями вооружение в населенных пунктах под контролем противника. Данные действия возможны только с ведома и по приказу военно-политического руководства Украины и указывает на подготовку решения "донбасского вопроса" силовым путем", - сказал РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.
Украинские военные на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 11:55
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс спецназа Вооруженных сил Украины
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря 2021, 11:58
Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, заявили в МИД
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала