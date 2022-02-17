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https://ria.ru/20220217/donbass-1773265618.html
Киев готов применить иностранную военную помощь в Донбассе, заявили в ЛНР
Киев готов применить иностранную военную помощь в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 17.02.2022
Киев готов применить иностранную военную помощь в Донбассе, заявили в ЛНР
Обстреливая территорию самопровозглашенных республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев демонстрирует, что готов применять иностранную военную помощь для... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T10:37
2022-02-17T11:04
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
украина
нато
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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Обстреливая территорию самопровозглашенных республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев демонстрирует, что готов применять иностранную военную помощь для решения конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики с утра четверга ведут массированный обстрел территории республики."Киев демонстрирует, что намерен применять иностранную военную помощь и пытаться при ее помощи решить вопрос Донбасса, либо оказать давление на ход переговоров. Это явный шаг к эскалации конфликта", - заявил Мирошник.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
https://ria.ru/20220216/zakhoroneniya-1773165913.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, украина, нато
10:37 17.02.2022 (обновлено: 11:04 17.02.2022)
 
Киев готов применить иностранную военную помощь в Донбассе, заявили в ЛНР

Представитель ЛНР Мирошник: Киев готов применять иностранную военную помощь в Донбассе

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Обстреливая территорию самопровозглашенных республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев демонстрирует, что готов применять иностранную военную помощь для решения конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики с утра четверга ведут массированный обстрел территории республики.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
"Киев демонстрирует, что намерен применять иностранную военную помощь и пытаться при ее помощи решить вопрос Донбасса, либо оказать давление на ход переговоров. Это явный шаг к эскалации конфликта", - заявил Мирошник.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 16:54
СК возбудил дело из-за найденных в Донбассе массовых захоронений
 
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