https://ria.ru/20220217/donbass-1773265618.html

Киев готов применить иностранную военную помощь в Донбассе, заявили в ЛНР

Киев готов применить иностранную военную помощь в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 17.02.2022

Киев готов применить иностранную военную помощь в Донбассе, заявили в ЛНР

Обстреливая территорию самопровозглашенных республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев демонстрирует, что готов применять иностранную военную помощь для... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T10:37

2022-02-17T10:37

2022-02-17T11:04

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

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нато

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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Обстреливая территорию самопровозглашенных республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев демонстрирует, что готов применять иностранную военную помощь для решения конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики с утра четверга ведут массированный обстрел территории республики."Киев демонстрирует, что намерен применять иностранную военную помощь и пытаться при ее помощи решить вопрос Донбасса, либо оказать давление на ход переговоров. Это явный шаг к эскалации конфликта", - заявил Мирошник.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

https://ria.ru/20220216/zakhoroneniya-1773165913.html

луганская народная республика

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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, украина, нато