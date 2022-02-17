https://ria.ru/20220217/diplomatiya-1773307870.html

Лавров рассказал об ответе США по гарантиям безопасности

Лавров рассказал об ответе США по гарантиям безопасности - РИА Новости, 17.02.2022

Лавров рассказал об ответе США по гарантиям безопасности

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва отправит свой ответ Вашингтону на предложения по безопасности в бумажной и электронной форме сегодня. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:13

2022-02-17T13:13

2022-02-17T13:17

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва отправит свой ответ Вашингтону на предложения по безопасности в бумажной и электронной форме сегодня."И в бумажной, и в электронной форме", - сообщил министр на пресс-конференции в МосквеОтвечая на вопрос, когда они станут публичными, он добавил: "Практически через несколько часов, я думаю, после того, как направим американцам, планируем это сделать сегодня".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава МИД Сергей Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По его словам, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.

https://ria.ru/20220217/otvet-1773308053.html

https://ria.ru/20220216/gosdep-1773226931.html

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в мире, сергей лавров, владимир путин, восточная европа, россия, сша, нато