13:13 17.02.2022 (обновлено: 13:17 17.02.2022)
Лавров рассказал об ответе США по гарантиям безопасности
Глава МИД Лавров: Россия ответит США по теме безопасности в бумажной и электронной форме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва отправит свой ответ Вашингтону на предложения по безопасности в бумажной и электронной форме сегодня.
"И в бумажной, и в электронной форме", - сообщил министр на пресс-конференции в Москве
Отвечая на вопрос, когда они станут публичными, он добавил: "Практически через несколько часов, я думаю, после того, как направим американцам, планируем это сделать сегодня".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава МИД Сергей Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По его словам, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.