02:32 17.02.2022 (обновлено: 02:34 17.02.2022)
Эстония призвала Россию к "немедленной" деэскалации кризиса вокруг Украины
США и Эстония призвали Россию к "немедленной" деэскалации кризиса вокруг Украины
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. США и Эстония призывают Россию предпринять немедленные шаги для деэскалации продолжающегося кризиса вокруг Украины, в том числе путем отвода войск от украинской границы в места их постоянного дислоцирования, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи глав дипведомств двух стран.
На фоне звучащих на Западе бездоказательных обвинений в подготовке вторжения на Украину официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил во вторник, что Вооруженные силы России по окончании учений вернутся в места постоянной дислокации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет.
"Россия должна предпринять немедленные шаги в целях деэскалации нынешнего кризиса, вернув свои войска на их постоянные базы и взяв на себя обязательство найти дипломатическое решение", - следует из заявления. Документ был обнародован по итогам встречи министра иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Кроме того, США и Эстония призвали Белоруссию "соблюдать свои международные обязательства, в том числе по линии ОБСЕ, и воздержаться от дальнейшего нагнетания напряженности".
"США и Эстония разделяют глубокую озабоченность в связи с неспровоцированным наращиванием РФ ее вооруженных сил внутри и вокруг Украины, а также вводом ее войск в Белоруссию. Это создает угрозу миру и безопасности в Европе", - указано в заявлении.
С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.