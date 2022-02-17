https://ria.ru/20220217/blagoustroystvo-1773362069.html

В Балашихе в 2022 году продолжится благоустройство парка "Пехорка"

В Балашихе в 2022 году продолжится благоустройство парка "Пехорка" - РИА Новости, 17.02.2022

В Балашихе в 2022 году продолжится благоустройство парка "Пехорка"

На территории парка "Пехорка" в Балашихе в 2022 году оборудуют зоны отдыха вдоль реки на территории Горенского лесничества и входные группы, здесь появятся... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:52

2022-02-17T16:52

2022-02-17T16:52

новости подмосковья

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андрей воробьев

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. На территории парка "Пехорка" в Балашихе в 2022 году оборудуют зоны отдыха вдоль реки на территории Горенского лесничества и входные группы, здесь появятся детская площадка и беговые дорожки, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.Работу парка проверил губернатор области Андрей Воробьев. Он также пообщался с юными хоккеистами на новой ледовой арене."Пехорка" была одним из первых парков в Подмосковье, который мы благоустроили по новому стандарту: освещение, комфортные тропинки, кафе, велодорожки. Отдых в парках востребован среди жителей. Только за январь этого года "Пехорку" посетило почти 170 тысяч человек. В этом году мы благоустроим вторую часть парка – почти такую же по размеру территорию", - приводятся в сообщении слова Воробьева.В настоящее время в Подмосковье насчитывается 183 парка культуры и отдыха, в 2014 году их было всего 25. За последние пять лет площадь парков выросла вдвое, а посещаемость достигла 24 миллионов человек в год.

https://realty.ria.ru/20220216/strelbische-1773075744.html

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балашиха, андрей воробьев, московская область (подмосковье)