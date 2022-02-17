В Балашихе в 2022 году продолжится благоустройство парка "Пехорка"
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской областиАндрей Воробьев посетил парк "Пехорка" в Балашихе
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. На территории парка "Пехорка" в Балашихе в 2022 году оборудуют зоны отдыха вдоль реки на территории Горенского лесничества и входные группы, здесь появятся детская площадка и беговые дорожки, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Работу парка проверил губернатор области Андрей Воробьев. Он также пообщался с юными хоккеистами на новой ледовой арене.
"Пехорка" была одним из первых парков в Подмосковье, который мы благоустроили по новому стандарту: освещение, комфортные тропинки, кафе, велодорожки. Отдых в парках востребован среди жителей. Только за январь этого года "Пехорку" посетило почти 170 тысяч человек. В этом году мы благоустроим вторую часть парка – почти такую же по размеру территорию", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
В настоящее время в Подмосковье насчитывается 183 парка культуры и отдыха, в 2014 году их было всего 25. За последние пять лет площадь парков выросла вдвое, а посещаемость достигла 24 миллионов человек в год.
"В Московской области также продолжают программу по созданию парков в лесах – за 2 года благоустроят 19, один из них - Ольгинский лесопарк в Балашихе. По запросам жителей на территории будут проводить культурные мероприятия, фестивали и соревнования. Для удобства в местах отдыха организуют парковки, кафе и закусочные, а также прогулочные дорожки с лавочками и освещением", - добавили в пресс-службе.