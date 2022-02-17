https://ria.ru/20220217/bezopasnost-1773394946.html
Украине нужен глобальный документ по безопасности, заявил Зеленский
Украине нужен глобальный документ по безопасности, заявил Зеленский - РИА Новости, 17.02.2022
Украине нужен глобальный документ по безопасности, заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости глобального документа о безопасности с гарантиями безопасности для Украины, который подписали бы в... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:47
2022-02-17T17:47
2022-02-17T18:19
украина
в мире
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости глобального документа о безопасности с гарантиями безопасности для Украины, который подписали бы в том числе США и РФ."Кроме прагматичных вещей, нужен глобальный документ. Коллективом "нормандского формата" мы не отделаемся и никто не отделается. Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор", - заявил Зеленский в интервью изданию "РБК-Украина" в четверг.
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украина, в мире, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
17:47 17.02.2022 (обновлено: 18:19 17.02.2022)
Украине нужен глобальный документ по безопасности, заявил Зеленский
Президент Зеленский: Украине нужен глобальный документ с гарантиями безопасности