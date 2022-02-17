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Украине нужен глобальный документ по безопасности, заявил Зеленский
Украине нужен глобальный документ по безопасности, заявил Зеленский - РИА Новости, 17.02.2022
Украине нужен глобальный документ по безопасности, заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости глобального документа о безопасности с гарантиями безопасности для Украины, который подписали бы в... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:47
2022-02-17T18:19
украина
в мире
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости глобального документа о безопасности с гарантиями безопасности для Украины, который подписали бы в том числе США и РФ."Кроме прагматичных вещей, нужен глобальный документ. Коллективом "нормандского формата" мы не отделаемся и никто не отделается. Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор", - заявил Зеленский в интервью изданию "РБК-Украина" в четверг.
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украина, в мире, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
17:47 17.02.2022 (обновлено: 18:19 17.02.2022)
 
Украине нужен глобальный документ по безопасности, заявил Зеленский

Президент Зеленский: Украине нужен глобальный документ с гарантиями безопасности

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости глобального документа о безопасности с гарантиями безопасности для Украины, который подписали бы в том числе США и РФ.
"Кроме прагматичных вещей, нужен глобальный документ. Коллективом "нормандского формата" мы не отделаемся и никто не отделается. Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор", - заявил Зеленский в интервью изданию "РБК-Украина" в четверг.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 17:13
Гарантии безопасности НАТО не работают для Украины, заявил Столтенберг
 
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