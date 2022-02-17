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Лавров: Запад хочет выдернуть из инициатив по гарантиям то, что ему удобно

Лавров: Запад хочет выдернуть из инициатив по гарантиям то, что ему удобно - РИА Новости, 17.02.2022

Лавров: Запад хочет выдернуть из инициатив по гарантиям то, что ему удобно

Запад хочет выдернуть из предложений России по безопасности то, что им удобно, так не пойдет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:10

2022-02-17T13:10

2022-02-17T13:53

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

луиджи ди майо

сша

европа

мид италии

нато

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Запад хочет выдернуть из предложений России по безопасности то, что им удобно, так не пойдет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас, по крайней мере, в ответе США, ну, и частично в ответе НАТО выражена готовность эти темы сделать предметом переговоров, мы это приветствуем. Но главное для нас - это не выдернуть из пакета какие-то отдельные вещи, и потом говорить, что мы все проблемы решили. Мы не решим этих проблем, пока мы не договоримся по ключевым позициям, от которых зависит безопасность в Европе: это нерасширение НАТО на Восток, это неразмещение ударных вооружений, это уважение той конфигурации военно-политической, которая была в Европе на момент подписания основополагающего акта Россия-НАТО", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо."И в основе наших аргументов лежит... формула неделимости безопасности, согласованная на высшем уровне, из которой Запад хочет выдернуть только одну, устраивающую его часть. Так не пойдет", - заключил российский министр.

сша

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в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), луиджи ди майо, сша, европа, мид италии, нато