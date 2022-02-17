https://ria.ru/20220217/bezopasnost-1773231862.html

Сенаторы призвали Госдеп обеспечить безопасность американцев на Украине

Сенаторы призвали Госдеп обеспечить безопасность американцев на Украине - РИА Новости, 17.02.2022

Сенаторы призвали Госдеп обеспечить безопасность американцев на Украине

Американские сенаторы-республиканцы написали письмо госсекретарю Энтони Блинкену, призвав его "сделать больше" для обеспечения безопасности сограждан на... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T01:18

2022-02-17T01:18

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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Американские сенаторы-республиканцы написали письмо госсекретарю Энтони Блинкену, призвав его "сделать больше" для обеспечения безопасности сограждан на Украине.Оппозиционеры раскритиковали американскую администрацию за решение временно закрыть посольство США в Киеве и приостановить оказание консульских услуг в то время, как по "стране размером примерно с Техас разбросаны" граждане США.Власти США призывают американцев немедленно покинуть Украину, используя коммерческие авиарейсы или выезжая наземным транспортом в соседние страны. Их предупредили, что организованной эвакуации не планируется, и военных за ними ни при каких обстоятельствах не пришлют."Такой ответ совершенно неадекватен. Госдепартамент должен сделать больше для выполнения своих предусмотренных законом обязательств защищать и эвакуировать американских граждан с Украины в случае российского вторжения", - заявили сенаторы.Они выразили готовность проголосовать за выделение необходимых средств на эти цели. Авторы обращения запросили у госдепартамента к 21 февраля дополнительную информацию по поводу планов поддержки соотечественников, возможностей для эвакуации и намерений сохранить дипломатическое присутствие на Украине.Сенаторы оперируют данными, согласно которым на Украине могут оставаться от 6 до 23 тысяч американцев, рискуя "погибнуть или получить ранения от воздушных бомбардировок, ракетных атак и нависшей угрозы наступления российских сухопутных сил на населенные районы".Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220217/voyska-1773230346.html

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