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Сенаторы призвали Госдеп обеспечить безопасность американцев на Украине
Сенаторы призвали Госдеп обеспечить безопасность американцев на Украине - РИА Новости, 17.02.2022
Сенаторы призвали Госдеп обеспечить безопасность американцев на Украине
Американские сенаторы-республиканцы написали письмо госсекретарю Энтони Блинкену, призвав его "сделать больше" для обеспечения безопасности сограждан на... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T01:18
2022-02-17T01:18
2022-02-17T01:18
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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Американские сенаторы-республиканцы написали письмо госсекретарю Энтони Блинкену, призвав его "сделать больше" для обеспечения безопасности сограждан на Украине.Оппозиционеры раскритиковали американскую администрацию за решение временно закрыть посольство США в Киеве и приостановить оказание консульских услуг в то время, как по "стране размером примерно с Техас разбросаны" граждане США.Власти США призывают американцев немедленно покинуть Украину, используя коммерческие авиарейсы или выезжая наземным транспортом в соседние страны. Их предупредили, что организованной эвакуации не планируется, и военных за ними ни при каких обстоятельствах не пришлют."Такой ответ совершенно неадекватен. Госдепартамент должен сделать больше для выполнения своих предусмотренных законом обязательств защищать и эвакуировать американских граждан с Украины в случае российского вторжения", - заявили сенаторы.Они выразили готовность проголосовать за выделение необходимых средств на эти цели. Авторы обращения запросили у госдепартамента к 21 февраля дополнительную информацию по поводу планов поддержки соотечественников, возможностей для эвакуации и намерений сохранить дипломатическое присутствие на Украине.Сенаторы оперируют данными, согласно которым на Украине могут оставаться от 6 до 23 тысяч американцев, рискуя "погибнуть или получить ранения от воздушных бомбардировок, ракетных атак и нависшей угрозы наступления российских сухопутных сил на населенные районы".Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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в мире, сша, украина
Сенаторы призвали Госдеп обеспечить безопасность американцев на Украине
Сенаторы призвали Блинкена "сделать больше" для безопасности американцев на Украине
ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Американские сенаторы-республиканцы написали письмо госсекретарю Энтони Блинкену, призвав его "сделать больше" для обеспечения безопасности сограждан на Украине.
Оппозиционеры раскритиковали американскую администрацию за решение временно закрыть посольство США
в Киеве
и приостановить оказание консульских услуг в то время, как по "стране размером примерно с Техас
разбросаны" граждане США.
"Закрыть посольство и сориентировать американцев на авиарейсы или эвакуацию наземным путем – это далеко не соответствует обязательствам, которые это правительство несет перед своими гражданами", - сказано в обращении.
Власти США призывают американцев немедленно покинуть Украину
, используя коммерческие авиарейсы или выезжая наземным транспортом в соседние страны. Их предупредили, что организованной эвакуации не планируется, и военных за ними ни при каких обстоятельствах не пришлют.
"Такой ответ совершенно неадекватен. Госдепартамент должен сделать больше для выполнения своих предусмотренных законом обязательств защищать и эвакуировать американских граждан с Украины в случае российского вторжения", - заявили сенаторы.
Они выразили готовность проголосовать за выделение необходимых средств на эти цели. Авторы обращения запросили у госдепартамента к 21 февраля дополнительную информацию по поводу планов поддержки соотечественников, возможностей для эвакуации и намерений сохранить дипломатическое присутствие на Украине.
Сенаторы оперируют данными, согласно которым на Украине могут оставаться от 6 до 23 тысяч американцев, рискуя "погибнуть или получить ранения от воздушных бомбардировок, ракетных атак и нависшей угрозы наступления российских сухопутных сил на населенные районы".
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России
у границ Украины. Москва
не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО
вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин
провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
.