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Шольц и Байден отметили важность диалога по безопасности в Европе
Шольц и Байден отметили важность диалога по безопасности в Европе - РИА Новости, 17.02.2022
Шольц и Байден отметили важность диалога по безопасности в Европе
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре отметили важность диалога по безопасности в Европе, реализации Минских соглашений,... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T00:35
2022-02-17T01:13
в мире
сша
германия
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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре отметили важность диалога по безопасности в Европе, реализации Минских соглашений, сообщил журналистам представитель кабмина ФРГ.По его словам, лидеры ФРГ и США отметили, что "в случае дальнейшей военной агрессии против территориальной целостности и суверенитета Украины России стоит рассчитывать на крайне тяжелые последствия".Канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 февраля заявил, что тот обещал предоставить для обсуждения в минском формате проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине. Зеленский эти слова на совместной с Шольцем пресс-конференции не прокомментировал.Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку Минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения.Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.Генсек ОБСЕ Хельга Шмид приветствовала заявления Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве о необходимости выполнения минских соглашений для решения украинского кризиса.Байден еще в 2015 году, будучи вице-президентом, заявил в ходе визита в Киев, что альтернативы минским соглашениям нет, и только придерживаясь их, можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. При этом он призвал стороны выполнить обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей.Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в январе 2022 года, что Минские соглашения включают ряд очевидных шагов, которые должны предпринять обе стороны. Он заявил, что Украина выполнила или начала выполнять многие из них, но есть и такие, за которые она еще не взялась
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в мире, сша, германия
00:35 17.02.2022 (обновлено: 01:13 17.02.2022)
 
Шольц и Байден отметили важность диалога по безопасности в Европе

Канцлер ФРГ Шольц и президент США Байден отметили важность реализации Минских соглашений

© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц
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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре отметили важность диалога по безопасности в Европе, реализации Минских соглашений, сообщил журналистам представитель кабмина ФРГ.
По его словам, лидеры ФРГ и США отметили, что "в случае дальнейшей военной агрессии против территориальной целостности и суверенитета Украины России стоит рассчитывать на крайне тяжелые последствия".
Канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 февраля заявил, что тот обещал предоставить для обсуждения в минском формате проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине. Зеленский эти слова на совместной с Шольцем пресс-конференции не прокомментировал.
Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку Минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.
Генсек ОБСЕ Хельга Шмид приветствовала заявления Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве о необходимости выполнения минских соглашений для решения украинского кризиса.
Байден еще в 2015 году, будучи вице-президентом, заявил в ходе визита в Киев, что альтернативы минским соглашениям нет, и только придерживаясь их, можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. При этом он призвал стороны выполнить обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в январе 2022 года, что Минские соглашения включают ряд очевидных шагов, которые должны предпринять обе стороны. Он заявил, что Украина выполнила или начала выполнять многие из них, но есть и такие, за которые она еще не взялась
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
Вчера, 23:21
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