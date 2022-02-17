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Президент Литвы отказался считать Белоруссию независимым государством
Президент Литвы отказался считать Белоруссию независимым государством - РИА Новости, 17.02.2022
Президент Литвы отказался считать Белоруссию независимым государством
Президент Литвы Гитанас Науседа полагает, что после президентских выборов 2020 года Белоруссия не может считаться независимым государством. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:43
2022-02-17T17:46
в мире
белоруссия
литва
гитанас науседа
еврокомиссия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа полагает, что после президентских выборов 2020 года Белоруссия не может считаться независимым государством."К сожалению, последние признаки независимости в Белоруссии пропали после президентских выборов в 2020 году. Мы больше не можем считать территорию Белоруссии независимой. Это означает, что она полностью доступна для возможного движения воинских соединений из России и, конечно, это повод для беспокойства соседних стран... Я надеюсь, что НАТО обдумывает это прямо сейчас и, возможно, решение придет очень скоро", - сказал Науседа журналистам перед началом саммита ЕС-Африка. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.Совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость – 2022" начались в прошлый четверг на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20220217/sanktsii-1773145458.html
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в мире, белоруссия, литва, гитанас науседа, еврокомиссия
17:43 17.02.2022 (обновлено: 17:46 17.02.2022)
 
Президент Литвы отказался считать Белоруссию независимым государством

Президент Литвы Науседа: после выборов 2020 года Белоруссию нельзя считать независимой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГитанас Науседа
Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Гитанас Науседа
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа полагает, что после президентских выборов 2020 года Белоруссия не может считаться независимым государством.
"К сожалению, последние признаки независимости в Белоруссии пропали после президентских выборов в 2020 году. Мы больше не можем считать территорию Белоруссии независимой. Это означает, что она полностью доступна для возможного движения воинских соединений из России и, конечно, это повод для беспокойства соседних стран... Я надеюсь, что НАТО обдумывает это прямо сейчас и, возможно, решение придет очень скоро", - сказал Науседа журналистам перед началом саммита ЕС-Африка. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
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Совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость – 2022" начались в прошлый четверг на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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