Главное баскетбольное шоу года пройдет при поддержке ВТБ
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкИгрок команды "Звезды Мира" Тайс Бэттл во время матча всех звезд Единой лиги ВТБ
Игрок команды "Звезды Мира" Тайс Бэттл во время матча всех звезд Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В Москве на "ВТБ Арене" в воскресенье, 20 февраля, пройдет главное баскетбольное событие года — Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ, которое станет шестым по счету. В игре примут участие лучшие игроки России и мира. Состав участников шоу определили болельщики и СМИ в ходе открытого голосования, сообщает пресс-служба банка ВТБ, выступающего титульным спонсором Единой Лиги с 2008 года.
Ведущими шоу на этот раз станут Stand-Up комики Нурлан Сабуров и Евгений Чебатков. Помимо основной игры сборных "Звезды России" и "Звезды Мира" будет организована шоу-программа, конкурсы по броскам сверху и трехочковым.
Банк ВТБ по традиции устроил акцию на покупку билетов для своих клиентов — все держатели карт могут получить скидку 15%. Кроме того, на "ВТБ Арене" будет организована тематическая фотозона, где можно будет не только сделать фотографии, но и получить призы, если разместить ее в соцсетях с хештегом #vtballstar2022.
"ВТБ активно способствует развитию баскетбола в России в рамках целевой социальной программы “Спортивная Страна”. В 2008 году банком совместно с Российской федерацией баскетбола была создана Единая Лига ВТБ. Наше сотрудничество помогает эффективно развивать профессиональный спорт в России. Мы нацелены на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи, и каждый год на трибунах видим все больше юных зрителей. Ежегодно Единая Лига совершенствует навыки проведения спортивного шоу, и в этом году все поклонники вновь будут приятно удивлены уровнем шоу, которое было организовано при поддержке банка", — сказал старший вице-президент банка ВТБ Виктор Лукьянов.
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