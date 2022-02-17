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Главное баскетбольное шоу года пройдет при поддержке ВТБ
Главное баскетбольное шоу года пройдет при поддержке ВТБ - РИА Новости, 17.02.2022
Главное баскетбольное шоу года пройдет при поддержке ВТБ
В Москве на "ВТБ Арене" в воскресенье, 20 февраля, пройдет главное баскетбольное событие года — Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ, которое станет шестым по счету. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T14:35
2022-02-17T14:35
втб
россия
втб арена
баскетбол
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В Москве на "ВТБ Арене" в воскресенье, 20 февраля, пройдет главное баскетбольное событие года — Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ, которое станет шестым по счету. В игре примут участие лучшие игроки России и мира. Состав участников шоу определили болельщики и СМИ в ходе открытого голосования, сообщает пресс-служба банка ВТБ, выступающего титульным спонсором Единой Лиги с 2008 года.Ведущими шоу на этот раз станут Stand-Up комики Нурлан Сабуров и Евгений Чебатков. Помимо основной игры сборных "Звезды России" и "Звезды Мира" будет организована шоу-программа, конкурсы по броскам сверху и трехочковым.Банк ВТБ по традиции устроил акцию на покупку билетов для своих клиентов — все держатели карт могут получить скидку 15%. Кроме того, на "ВТБ Арене" будет организована тематическая фотозона, где можно будет не только сделать фотографии, но и получить призы, если разместить ее в соцсетях с хештегом #vtballstar2022."ВТБ активно способствует развитию баскетбола в России в рамках целевой социальной программы “Спортивная Страна”. В 2008 году банком совместно с Российской федерацией баскетбола была создана Единая Лига ВТБ. Наше сотрудничество помогает эффективно развивать профессиональный спорт в России. Мы нацелены на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи, и каждый год на трибунах видим все больше юных зрителей. Ежегодно Единая Лига совершенствует навыки проведения спортивного шоу, и в этом году все поклонники вновь будут приятно удивлены уровнем шоу, которое было организовано при поддержке банка", — сказал старший вице-президент банка ВТБ Виктор Лукьянов.
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втб, россия, втб арена, баскетбол, новости компаний - экономика
14:35 17.02.2022
 

Главное баскетбольное шоу года пройдет при поддержке ВТБ

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкИгрок команды "Звезды Мира" Тайс Бэттл во время матча всех звезд Единой лиги ВТБ
Игрок команды Звезды Мира Тайс Бэттл во время матча всех звезд Единой лиги ВТБ - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Игрок команды "Звезды Мира" Тайс Бэттл во время матча всех звезд Единой лиги ВТБ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В Москве на "ВТБ Арене" в воскресенье, 20 февраля, пройдет главное баскетбольное событие года — Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ, которое станет шестым по счету. В игре примут участие лучшие игроки России и мира. Состав участников шоу определили болельщики и СМИ в ходе открытого голосования, сообщает пресс-служба банка ВТБ, выступающего титульным спонсором Единой Лиги с 2008 года.
Ведущими шоу на этот раз станут Stand-Up комики Нурлан Сабуров и Евгений Чебатков. Помимо основной игры сборных "Звезды России" и "Звезды Мира" будет организована шоу-программа, конкурсы по броскам сверху и трехочковым.
Банк ВТБ по традиции устроил акцию на покупку билетов для своих клиентов — все держатели карт могут получить скидку 15%. Кроме того, на "ВТБ Арене" будет организована тематическая фотозона, где можно будет не только сделать фотографии, но и получить призы, если разместить ее в соцсетях с хештегом #vtballstar2022.
"ВТБ активно способствует развитию баскетбола в России в рамках целевой социальной программы “Спортивная Страна”. В 2008 году банком совместно с Российской федерацией баскетбола была создана Единая Лига ВТБ. Наше сотрудничество помогает эффективно развивать профессиональный спорт в России. Мы нацелены на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи, и каждый год на трибунах видим все больше юных зрителей. Ежегодно Единая Лига совершенствует навыки проведения спортивного шоу, и в этом году все поклонники вновь будут приятно удивлены уровнем шоу, которое было организовано при поддержке банка", — сказал старший вице-президент банка ВТБ Виктор Лукьянов.
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