https://ria.ru/20220216/zdravookhranenie-1773173540.html

Мурашко рассказал о перепрофилировании здравоохранения в регионах

Мурашко рассказал о перепрофилировании здравоохранения в регионах - РИА Новости, 16.02.2022

Мурашко рассказал о перепрофилировании здравоохранения в регионах

Систему здравоохранения в российских регионах перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом по примеру Москвы, заявил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:11

2022-02-16T17:11

2022-02-16T17:11

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

москва

коронавирус covid-19

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

сергей собянин

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Систему здравоохранения в российских регионах перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом по примеру Москвы, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Примеры по Москве – это Сергей Семенович (Собянин - ред.) уже сказал, что изменилась в лучшую сторону сегодня ситуация, но тем не менее Москва первая столкнулась с приростом (заболевших - ред.), и система (здравоохранения - ред.) отрабатывает этот объем очень хорошо", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."Мы видим, что нагрузка на кабинеты ОРВИ нарастала до 46 тысяч человек в сутки, рост с начала года составлял более чем 3-4 раза", - добавил он.По его словам, на примере Москвы "фактически систему здравоохранения перепрофилировали на те же рельсы по всем остальным регионам"."И дополнительно выделенные 7,3 миллиарда рублей, сегодня подписано соглашение с 83 регионами, губернаторы двух регионов обещали сегодня до конца дня подписать соглашение на выделение дополнительных средств для финансирования амбулаторно-поликлинического звена", - сказал министр.

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