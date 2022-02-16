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Мурашко рассказал о перепрофилировании здравоохранения в регионах
Мурашко рассказал о перепрофилировании здравоохранения в регионах - РИА Новости, 16.02.2022
Мурашко рассказал о перепрофилировании здравоохранения в регионах
Систему здравоохранения в российских регионах перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом по примеру Москвы, заявил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:11
2022-02-16T17:11
2022-02-16T17:11
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
москва
коронавирус covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
сергей собянин
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Систему здравоохранения в российских регионах перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом по примеру Москвы, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Примеры по Москве – это Сергей Семенович (Собянин - ред.) уже сказал, что изменилась в лучшую сторону сегодня ситуация, но тем не менее Москва первая столкнулась с приростом (заболевших - ред.), и система (здравоохранения - ред.) отрабатывает этот объем очень хорошо", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."Мы видим, что нагрузка на кабинеты ОРВИ нарастала до 46 тысяч человек в сутки, рост с начала года составлял более чем 3-4 раза", - добавил он.По его словам, на примере Москвы "фактически систему здравоохранения перепрофилировали на те же рельсы по всем остальным регионам"."И дополнительно выделенные 7,3 миллиарда рублей, сегодня подписано соглашение с 83 регионами, губернаторы двух регионов обещали сегодня до конца дня подписать соглашение на выделение дополнительных средств для финансирования амбулаторно-поликлинического звена", - сказал министр.
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Мурашко рассказал о перепрофилировании здравоохранения в регионах
Мурашко: здравоохранение в регионах перепрофилировали из-за COVID-19 по примеру Москвы