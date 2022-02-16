https://ria.ru/20220216/zasedanie-1773204728.html

Украина потребовала провести заседание в ОБСЕ в течение 48 часов

Украина потребовала провести заседание в ОБСЕ в течение 48 часов - РИА Новости, 16.02.2022

Украина потребовала провести заседание в ОБСЕ в течение 48 часов

Украина просит провести совместное заседание Постоянного совета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение 48 часов из-за "действий... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T19:23

2022-02-16T19:23

2022-02-16T20:14

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КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Украина просит провести совместное заседание Постоянного совета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение 48 часов из-за "действий Москвы" у границы, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба."Мы продолжаем требовать прозрачности от России, которая отказалась присутствовать на вчерашней встрече в рамках Венского документа. <...> Мы еще раз призываем Россию учесть законные опасения государств-участников и использовать инструменты ОБСЕ для разрядки напряженности, вызванной ее военными действиями вблизи границы с Украиной. Заявлений об отводе войск недостаточно. Нам нужна прозрачность и факты", — написал министр в Twitter.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Заявления о "вторжении" продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html

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в мире, украина, обсе, россия, нато