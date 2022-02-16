19:23 16.02.2022 (обновлено: 20:14 16.02.2022)
Украина потребовала провести заседание в ОБСЕ в течение 48 часов
Глава МИД Украины Кулеба: Киев просит провести заседание в ОБСЕ в течение 48 часов
© РИА Новости / Григорий Василенко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Украина просит провести совместное заседание Постоянного совета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение 48 часов из-за "действий Москвы" у границы, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
"Мы продолжаем требовать прозрачности от России, которая отказалась присутствовать на вчерашней встрече в рамках Венского документа. <...> Мы еще раз призываем Россию учесть законные опасения государств-участников и использовать инструменты ОБСЕ для разрядки напряженности, вызванной ее военными действиями вблизи границы с Украиной. Заявлений об отводе войск недостаточно. Нам нужна прозрачность и факты", — написал министр в Twitter.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.
Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Заявления о "вторжении" продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.