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Украина потребовала провести заседание в ОБСЕ в течение 48 часов
Украина потребовала провести заседание в ОБСЕ в течение 48 часов - РИА Новости, 16.02.2022
Украина потребовала провести заседание в ОБСЕ в течение 48 часов
Украина просит провести совместное заседание Постоянного совета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение 48 часов из-за "действий... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T19:23
2022-02-16T20:14
в мире
украина
обсе
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КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Украина просит провести совместное заседание Постоянного совета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение 48 часов из-за "действий Москвы" у границы, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба."Мы продолжаем требовать прозрачности от России, которая отказалась присутствовать на вчерашней встрече в рамках Венского документа. &lt;...&gt; Мы еще раз призываем Россию учесть законные опасения государств-участников и использовать инструменты ОБСЕ для разрядки напряженности, вызванной ее военными действиями вблизи границы с Украиной. Заявлений об отводе войск недостаточно. Нам нужна прозрачность и факты", — написал министр в Twitter.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Заявления о "вторжении" продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html
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в мире, украина, обсе, россия, нато
19:23 16.02.2022 (обновлено: 20:14 16.02.2022)
 
Украина потребовала провести заседание в ОБСЕ в течение 48 часов

Глава МИД Украины Кулеба: Киев просит провести заседание в ОБСЕ в течение 48 часов

© РИА Новости / Григорий Василенко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
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КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Украина просит провести совместное заседание Постоянного совета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение 48 часов из-за "действий Москвы" у границы, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
"Мы продолжаем требовать прозрачности от России, которая отказалась присутствовать на вчерашней встрече в рамках Венского документа. <...> Мы еще раз призываем Россию учесть законные опасения государств-участников и использовать инструменты ОБСЕ для разрядки напряженности, вызванной ее военными действиями вблизи границы с Украиной. Заявлений об отводе войск недостаточно. Нам нужна прозрачность и факты", — написал министр в Twitter.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
Вчера, 08:00
Операция по принуждению России к войне провалилась
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.
Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Заявления о "вторжении" продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
Вчера, 08:00
Все пойдет по плану. Путин и Шольц поспорили о войне
 
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