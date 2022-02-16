https://ria.ru/20220216/zaschita-1773025686.html

Прокурору по делу Навального предоставили государственную защиту

Прокурору по делу Навального предоставили государственную защиту - РИА Новости, 16.02.2022

Прокурору по делу Навального предоставили государственную защиту

Прокурор, представляющий обвинение в суде по делу Алексея Навального, находится под государственной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T01:52

2022-02-16T01:52

2022-02-16T01:52

происшествия

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Прокурор, представляющий обвинение в суде по делу Алексея Навального, находится под государственной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.По данным корреспондента РИА Новости, присутствовавшего на судебном заседании во вторник, женщину-прокурора действительно сопровождали двое правоохранителей. Они находились рядом с ней как в зале заседаний, так и во время подхода к прессе.Во вторник Лефортовский суд Москвы приступил к рассмотрению дела Навального по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду. Процесс продолжится 21 февраля в выездном формате на территории исправительной колонии во Владимирский области, где Навальный отбывает наказание.Лефортовский районный суд Москвы во вторник на выездном заседании в ИК-2 в Покрове Владимирской области приступил к рассмотрению нового уголовного дела в отношении Навального. Ему вменяется мошенничество и неуважение к суду.Как ранее сообщало следствие, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*.На заседании во вторник прокуратура назвала сумму, хищение которой вменяется Навальному. Общая сумма пожертвований от четырех потерпевших составила 2 689 503 рубля.Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.Выездные заседания в исправительных учреждениях являются обычной практикой - по данным ФСИН, с 1 января 2019 года по 1 января 2022 года в таком формате прошло 8947 заседаний в отношении 9057 человек, в том числе 81 заседание по уголовным делам за преступления, совершенные до осуждения, как в случае с Навальным.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20220215/navalnyy-1773020162.html

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происшествия, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)