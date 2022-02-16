Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220216/zakhoroneniya-1773225954.html
Псаки усомнилась в правдивости сообщений о массовых захоронениях в Донбассе
Псаки усомнилась в правдивости сообщений о массовых захоронениях в Донбассе - РИА Новости, 16.02.2022
Псаки усомнилась в правдивости сообщений о массовых захоронениях в Донбассе
Информацию об обнаружении в Донбассе массовых захоронений могут использовать как предлог для эскалации ситуации вокруг Украины, заявила официальный... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T22:34
2022-02-16T22:35
в мире
луганск
сша
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в днр и лнр
дженнифер псаки
администрация президента сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770663732_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_fe9bf5849cfe32d571266b26447879d1.jpg
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Информацию об обнаружении в Донбассе массовых захоронений могут использовать как предлог для эскалации ситуации вокруг Украины, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Мы в "окне", когда атака может начаться в любое время, ей будет предшествовать сфабрикованный предлог, который русские используют для вторжения", - сказала Псаки.Она отметила, что возбуждение уголовного дела может стать "одним из таких предлогов".В то же время Псаки подчеркнула, что США пока не подтверждают отвод военных РФ от границы с Украиной, несмотря на опубликованные российским минобороны видео. "Вы отсылаете к видео. Но мы также видим наращивание сил на границе", - сказала Псаки.Как сообщил ранее СК РФ, следователи завели уголовное дело после обнаружения массовых захоронений мирных жителей в Донбассе. По данным ведомства, в августе-октябре 2021 года в поселке Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка Первомайска, поселке Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине села Верхнешевыревка Краснодонского района обнаружены пять стихийных массовых захоронений, из которых эксгумировали останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году.
https://ria.ru/20220215/donbass-1772959819.html
луганск
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770663732_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_15a6d02bc81d00d8e95d67603e99cf34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганск, сша, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр, дженнифер псаки, администрация президента сша
22:34 16.02.2022 (обновлено: 22:35 16.02.2022)
 
Псаки усомнилась в правдивости сообщений о массовых захоронениях в Донбассе

Псаки: сообщения о массовых захоронениях в Донбассе могут быть дезинформацией

© AP Photo / Andrew HarnikПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Информацию об обнаружении в Донбассе массовых захоронений могут использовать как предлог для эскалации ситуации вокруг Украины, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Мы в "окне", когда атака может начаться в любое время, ей будет предшествовать сфабрикованный предлог, который русские используют для вторжения", - сказала Псаки.
Она отметила, что возбуждение уголовного дела может стать "одним из таких предлогов".
В то же время Псаки подчеркнула, что США пока не подтверждают отвод военных РФ от границы с Украиной, несмотря на опубликованные российским минобороны видео. "Вы отсылаете к видео. Но мы также видим наращивание сил на границе", - сказала Псаки.
Как сообщил ранее СК РФ, следователи завели уголовное дело после обнаружения массовых захоронений мирных жителей в Донбассе. По данным ведомства, в августе-октябре 2021 года в поселке Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка Первомайска, поселке Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине села Верхнешевыревка Краснодонского района обнаружены пять стихийных массовых захоронений, из которых эксгумировали останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году.
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 17:29
Путин назвал ситуацию в Донбассе геноцидом
 
В миреЛуганскСШАСледственный комитет России (СК РФ)Ситуация в ДНР и ЛНРДженнифер ПсакиАдминистрация президента США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала