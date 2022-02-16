https://ria.ru/20220216/zakhoroneniya-1773225954.html

Псаки усомнилась в правдивости сообщений о массовых захоронениях в Донбассе

Псаки усомнилась в правдивости сообщений о массовых захоронениях в Донбассе - РИА Новости, 16.02.2022

Псаки усомнилась в правдивости сообщений о массовых захоронениях в Донбассе

Информацию об обнаружении в Донбассе массовых захоронений могут использовать как предлог для эскалации ситуации вокруг Украины, заявила официальный... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T22:34

2022-02-16T22:34

2022-02-16T22:35

в мире

луганск

сша

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация в днр и лнр

дженнифер псаки

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Информацию об обнаружении в Донбассе массовых захоронений могут использовать как предлог для эскалации ситуации вокруг Украины, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Мы в "окне", когда атака может начаться в любое время, ей будет предшествовать сфабрикованный предлог, который русские используют для вторжения", - сказала Псаки.Она отметила, что возбуждение уголовного дела может стать "одним из таких предлогов".В то же время Псаки подчеркнула, что США пока не подтверждают отвод военных РФ от границы с Украиной, несмотря на опубликованные российским минобороны видео. "Вы отсылаете к видео. Но мы также видим наращивание сил на границе", - сказала Псаки.Как сообщил ранее СК РФ, следователи завели уголовное дело после обнаружения массовых захоронений мирных жителей в Донбассе. По данным ведомства, в августе-октябре 2021 года в поселке Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка Первомайска, поселке Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине села Верхнешевыревка Краснодонского района обнаружены пять стихийных массовых захоронений, из которых эксгумировали останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году.

https://ria.ru/20220215/donbass-1772959819.html

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в мире, луганск, сша, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр, дженнифер псаки, администрация президента сша