https://ria.ru/20220216/zakhoroneniya-1773165913.html

СК возбудил дело из-за найденных в Донбассе массовых захоронений

СК возбудил дело из-за найденных в Донбассе массовых захоронений - РИА Новости, 16.02.2022

СК возбудил дело из-за найденных в Донбассе массовых захоронений

Следственный комитет завел уголовное дело из-за найденных в Донбассе массовых захоронений мирных жителей. Об этом сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:54

2022-02-16T16:54

2022-02-16T17:29

ситуация в днр и лнр

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Следственный комитет завел уголовное дело из-за найденных в Донбассе массовых захоронений мирных жителей. Об этом сообщается на сайте ведомства."Возбуждено уголовное дело об обнаружении массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса <…> по части 1 статьи 356 УК России — жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором", — заявили в СК.По данным следователей, в августе — октябре прошлого года в поселке Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка Первомайска, поселке Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине села Верхнешевыревка Краснодонского района обнаружили пять стихийных массовых захоронений."Из них эксгумированы останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году. Уже известно, что среди останков есть тела женщин разного возраста", — отметили в ведомстве.Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти на военные авантюры, что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

https://ria.ru/20220215/donbass-1772959819.html

https://ria.ru/20211208/rassledovanie-1762725982.html

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ситуация в днр и лнр, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)