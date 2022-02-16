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https://ria.ru/20220216/zakharova-1773187778.html
Захарова предложила Трасс доказать, что Британия не хочет напасть на Россию
Захарова предложила Трасс доказать, что Британия не хочет напасть на Россию - РИА Новости, 17.02.2022
Захарова предложила Трасс доказать, что Британия не хочет напасть на Россию
Москва призывает Лондон "принять сигнал" и доказать, что Британия не хочет нападать на Россию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-16T18:08
2022-02-17T00:19
россия
вмс великобритании
военно-морские силы сша
великобритания
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
форин-офис
лиз трасс
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Москва призывает Лондон "принять сигнал" и доказать, что Британия не хочет нападать на Россию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Еще раз, специально для Лондона: примите сигнал. Уже не первый раз говорим о том, что Россия ни на кого не нападала и не собирается нападать. А вот странам надо объясниться. С ними не так все очевидно", — сказала Захарова на брифинге.По ее словам, "пусть Британия теперь докажет, что не собирается ни на кого нападать"."Ведь именно британский боевой эсминец бороздил Черное море и вторгся в российские территориальные воды. Это было в июне 2021 года, но у нас сейчас появилось стойкое ощущение: возможно, Британия хочет на нас напасть. Возможно, это была репетиция", — заявила официальный представитель МИД России."Убедите нас в том, что у вас нет таких планов, миссис Трасс", — обратилась Захарова к главе МИД Великобритании.В конце июня 2021 года Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. В середине июля аналогичная ситуация произошла после захода кораблей Седьмого флота ВМС США в Южно-Китайское море, которые провоцируют Китай на ответные действия аналогично инциденту с эсминцем ВМС Великобритании Defender в Черном море.Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс назвала "весьма вероятным" (highly likely) "вторжение" России на Украину, несмотря на то, что российские войска начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения учений.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, утверждая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220216/trass-1773180350.html
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россия, вмс великобритании, военно-морские силы сша, великобритания, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), форин-офис, лиз трасс
18:08 16.02.2022 (обновлено: 00:19 17.02.2022)
 
Захарова предложила Трасс доказать, что Британия не хочет напасть на Россию

Захарова призвала главу МИД Британии Трасс доказать отсутствие планов нападения на Россию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Москва призывает Лондон "принять сигнал" и доказать, что Британия не хочет нападать на Россию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Еще раз, специально для Лондона: примите сигнал. Уже не первый раз говорим о том, что Россия ни на кого не нападала и не собирается нападать. А вот странам надо объясниться. С ними не так все очевидно", — сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, "пусть Британия теперь докажет, что не собирается ни на кого нападать".
"Ведь именно британский боевой эсминец бороздил Черное море и вторгся в российские территориальные воды. Это было в июне 2021 года, но у нас сейчас появилось стойкое ощущение: возможно, Британия хочет на нас напасть. Возможно, это была репетиция", — заявила официальный представитель МИД России.
"Убедите нас в том, что у вас нет таких планов, миссис Трасс", — обратилась Захарова к главе МИД Великобритании.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
Вчера, 17:36
МИД призвал Трасс извиниться за распространение лжи о России
В конце июня 2021 года Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. В середине июля аналогичная ситуация произошла после захода кораблей Седьмого флота ВМС США в Южно-Китайское море, которые провоцируют Китай на ответные действия аналогично инциденту с эсминцем ВМС Великобритании Defender в Черном море.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс назвала "весьма вероятным" (highly likely) "вторжение" России на Украину, несмотря на то, что российские войска начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения учений.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, утверждая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Возвращение в пункты постоянной дислокации подразделений Западного военного округа. Кадр видео
Вчера, 15:37
Читатели Daily Mail призвали СМИ извиниться за фейки о российском вторжении
 
РоссияВМС ВеликобританииВоенно-морские силы СШАВеликобританияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Форин-офисЛиз Трасс
 
 
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