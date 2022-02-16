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Наука
https://ria.ru/20220216/xiaomi-1773178838.html
Стало известно, когда смартфоны Xiaomi получат в России MIUI 13
Стало известно, когда смартфоны Xiaomi получат в России MIUI 13 - РИА Новости, 16.02.2022
Стало известно, когда смартфоны Xiaomi получат в России MIUI 13
вскоре увидят обновление оболочки MIUI. Информация об этом появилось в официальном сообществе компании. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:29
2022-02-16T17:29
наука
технологии
google android
xiaomi inc
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские пользователи смартфонов Xiaomi вскоре увидят обновление оболочки MIUI. Информация об этом появилось в официальном сообществе компании.Быстрее всех с MIUI 13 смогут познакомиться пользователи смартфонов Xiaomi Mi 11, 11T и 11T Pro, 11 Lite 5G NE, 11 Lite, Mi 11 Lite 5G, Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro, Redmi 10, Redmi Note 8 (2021) и планшета Xiaomi Pad 5. Они получат официальную глобальную версию оболочки.MIUI 13 будет выпускаться в двух версиях — на основе Android 11 (для устаревших устройств) и Android 12. Среди особенностей оболочки называются обновленная многозадачность, индикатор нагрева аккумулятора, автобэкап данных и новый пользовательский интерфейс.Первая волна обновлений начнется в первом квартале 2022-го. Позже и другие гаджеты Xiaomi получат MIUI 13, точные сроки не раскрываются.
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Новости
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технологии, google android, xiaomi inc
17:29 16.02.2022
 

Стало известно, когда смартфоны Xiaomi получат в России MIUI 13

© РИА Новости . Кирилл КаримовXiaomi 11T Pro
Xiaomi 11T Pro - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости . Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские пользователи смартфонов Xiaomi вскоре увидят обновление оболочки MIUI. Информация об этом появилось в официальном сообществе компании.
Быстрее всех с MIUI 13 смогут познакомиться пользователи смартфонов Xiaomi Mi 11, 11T и 11T Pro, 11 Lite 5G NE, 11 Lite, Mi 11 Lite 5G, Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro, Redmi 10, Redmi Note 8 (2021) и планшета Xiaomi Pad 5. Они получат официальную глобальную версию оболочки.
MIUI 13 будет выпускаться в двух версиях — на основе Android 11 (для устаревших устройств) и Android 12. Среди особенностей оболочки называются обновленная многозадачность, индикатор нагрева аккумулятора, автобэкап данных и новый пользовательский интерфейс.
Первая волна обновлений начнется в первом квартале 2022-го. Позже и другие гаджеты Xiaomi получат MIUI 13, точные сроки не раскрываются.
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