https://ria.ru/20220216/xiaomi-1773178838.html

Стало известно, когда смартфоны Xiaomi получат в России MIUI 13

Стало известно, когда смартфоны Xiaomi получат в России MIUI 13 - РИА Новости, 16.02.2022

Стало известно, когда смартфоны Xiaomi получат в России MIUI 13

вскоре увидят обновление оболочки MIUI. Информация об этом появилось в официальном сообществе компании. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:29

2022-02-16T17:29

2022-02-16T17:29

наука

технологии

google android

xiaomi inc

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские пользователи смартфонов Xiaomi вскоре увидят обновление оболочки MIUI. Информация об этом появилось в официальном сообществе компании.Быстрее всех с MIUI 13 смогут познакомиться пользователи смартфонов Xiaomi Mi 11, 11T и 11T Pro, 11 Lite 5G NE, 11 Lite, Mi 11 Lite 5G, Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro, Redmi 10, Redmi Note 8 (2021) и планшета Xiaomi Pad 5. Они получат официальную глобальную версию оболочки.MIUI 13 будет выпускаться в двух версиях — на основе Android 11 (для устаревших устройств) и Android 12. Среди особенностей оболочки называются обновленная многозадачность, индикатор нагрева аккумулятора, автобэкап данных и новый пользовательский интерфейс.Первая волна обновлений начнется в первом квартале 2022-го. Позже и другие гаджеты Xiaomi получат MIUI 13, точные сроки не раскрываются.

https://ria.ru/20220117/poco-1768261898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, google android, xiaomi inc