Сдали назад: британцы перенесли "вторжение" на Украину

Британская газета The Sun изменила заголовок и текст своей статьи про дату и точное время начала "вторжения" России на Украину. РИА Новости, 16.02.2022

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Британская газета The Sun изменила заголовок и текст своей статьи про дату и точное время начала "вторжения" России на Украину.Сейчас заголовок и вводный абзац статьи сформулированы следующим образом: "Россия готова вторгнуться на Украину в любое время с применением массированного ракетного удара и 200 000 военнослужащих, утверждает разведка США". В изначальном варианте, который доступен в кэш-архиве, вместо фразы "в любое время" заявлялось "завтра в час ночи".Кроме того, в первоначальной версии статьи говорилось, что, согласно информации американской разведки, три часа ночи считается "наиболее вероятным временем" для отдачи "приказа". Сейчас в этой части текста говорится, что ночь "прошла без происшествий".В соответствующем сообщении The Sun в Twitter на данный момент приводится первоначальная формулировка с указанием времени начала "вторжения" — три часа ночи среды. При этом оригинальная статья The Mirror по состоянию на момент публикации заметки изменений не претерпела.Британские таблоиды накануне назначили время "вторжения" - якобы это произойдет в три часа ночи среды по местному времени. The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, назвала три часа ночи как "наиболее вероятное время". Издание The Mirror написало об этом со ссылкой на источники в американской разведке, которые якобы сообщили об этом журналистам издания в Киеве.В Кремле ранее с иронией прокомментировали сообщения ряда западных СМИ про российское "вторжение" на Украину под утро, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил украинцам завести для этого будильник.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

