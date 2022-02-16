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ВТБ увеличил объем активов состоятельных клиентов на 20%

ВТБ увеличил объем активов состоятельных клиентов на 20% - РИА Новости, 16.02.2022

ВТБ увеличил объем активов состоятельных клиентов на 20%

ВТБ по итогам 2021 года увеличил объем активов состоятельных клиентов (Private Banking и "Привилегия") на 20% – до 5,8 триллионов рублей, Общее число клиентов... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T11:39

2022-02-16T11:39

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ВТБ по итогам 2021 года увеличил объем активов состоятельных клиентов (Private Banking и "Привилегия") на 20% – до 5,8 триллионов рублей, Общее число клиентов объединенного сегмента выросло на 25%, превысив 740 тысяч человек, сообщает пресс-служба ВТБ.В пресс-релизе уточняется, что в общем объеме портфеля привлеченных средств состоятельных клиентов ВТБ 3,3 триллиона рублей составляет сегмент Private Banking и 2,4 триллиона рублей – "Привилегия".Рост портфеля во многом связан с инвестиционными вложениями, объем которых для объединенного состоятельного сегмента увеличился на 39% – до 2,6 триллионов рублей, из которых 1,6 триллионов приходятся на VIP-клиентов."В прошлом году мы пересмотрели подход к обслуживанию состоятельных клиентов и объединили сегменты Private Banking и "Привилегия" в рамках одной управленческой модели. Это сделано для того, чтобы иметь возможность тиражировать лучшие практики Private Banking в сегмент Affluent и за счет эффекта масштаба осуществить цифровизацию обслуживания VIP-клиентов. Такое решение сразу дало заметный результат: за год объем средств под управлением вырос почти на 1 трлн рублей, число клиентов – на четверть. Сегодня состоятельные клиенты формируют основную часть привлеченных средств в ВТБ – 74% в портфеле средств под управлением физических лиц", – сказал старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking & "Привилегия" Дмитрий БрейтенбихерПресс-служба отмечает, что отдельный интерес в сегменте инвестиций у клиентов ВТБ вызывали персональные закрытые паевые фонды с возможностью включения разных видов имущества: от недвижимости и бизнеса до ценных бумаг. Они позволяют отсрочить уплату НДФЛ от активов фонда и реинвестировать доход от управления до момента его выплаты пайщикам или погашения паев, а также могут использоваться в целях наследственного планирования и защиты конфиденциальности.Повышенным спросом пользовались субординированные облигации ВТБ с высокой доходностью и гарантированной сохранностью средств. В 2021 году клиенты Private Banking и "Привилегия" вложили в них свыше 194 млрд рублей, что составляет около 90% от общего объема продаж всего банка. В феврале этого года ВТБ запустил новый выпуск субординированных облигаций.По словам Брейтенбихера, на фоне высокой волатильности рынков, востребованной также оказалась услуга advisory, которая включает финансовое консультирование с самостоятельным решением клиента по управлению своими средствами. Только за прошлый год спрос на нее в ВТБ вырос почти на 20%."В прошлом году мы видели усиление тенденций: спроса на экспертизу в инвестировании, диджитализацию и персонализацию сервисов. На этом базируется наша стратегия развития состоятельного сегмента. К 2025 году мы должны увеличить число клиентов до 1 млн человек и объем средств под управлением – до 10 трлн рублей", – заявил Брейтенбихер.

https://ria.ru/20220216/moshennichestvo-1773044021.html

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