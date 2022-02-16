https://ria.ru/20220216/vrachi-1773112291.html

Глава СПЧ заявил, что врачи в России слишком загружены отчетностью

Глава СПЧ заявил, что врачи в России слишком загружены отчетностью - РИА Новости, 16.02.2022

Глава СПЧ заявил, что врачи в России слишком загружены отчетностью

Врачи в РФ слишком загружены отчетностью: помимо того, что приходится вносить информацию в компьютер, необходимо еще и заполнение бумажных документов, заявил... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T13:52

2022-02-16T13:52

2022-02-16T13:52

общество

врачи

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

валерий фадеев

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Врачи в РФ слишком загружены отчетностью: помимо того, что приходится вносить информацию в компьютер, необходимо еще и заполнение бумажных документов, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев."Отчетность. Как говорят коллеги, и в компьютер надо вносить информацию, и на бумаге потом записывать. Тогда зачем цифровизация? Может быть, только на бумаге будем записывать? Вот эти отчеты, врачи очень жалуются на них", - сказал Фадеев на расширенном заседании постоянной комиссии СПЧ по социальным и культурным правам на тему: "Вопросы реализации первичной медико-санитарной помощи в РФ".Он отметил, что, помимо этого, в настоящее время из-за очередной вспышки заболеваемости коронавирусом в поликлиниках остаются очереди, пациентам трудно записаться к конкретному специалисту.

https://ria.ru/20220215/vyplaty-1772928117.html

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общество, врачи, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев