https://ria.ru/20220216/voyska-1773129208.html

Зеленский заявил, что не видит отвода российских войск от границ Украины

Зеленский заявил, что не видит отвода российских войск от границ Украины - РИА Новости, 16.02.2022

Зеленский заявил, что не видит отвода российских войск от границ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не видит отвода российских войск от границы, передает в среду Би-би-си. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T14:52

2022-02-16T14:52

2022-02-16T14:52

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ЛОНДОН, 16 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не видит отвода российских войск от границы, передает в среду Би-би-си."Честно говоря, мы реагируем на существующую реальность и пока не видим никакого отвода войск. Мы только что услышали об этом", - сказал Зеленский на военном полигоне на западной Украине. По его словам, когда войска действительно выведут, "это увидят все", не только военные или разведка, но "пока это просто заявления".Ранее посол РФ в Ирландии Юрий Филатов заявил, что конфигурация вооруженных сил на западе России в течение трех-четырех недель вернется в обычное состояние, а плановые учения с белорусскими вооруженными силами закончатся к 20 февраля.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины . По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине , продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220216/deeskalatsiya-1773097189.html

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в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, россия