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В Совбезе назвали главную цель размещения американских войск в Европе
В Совбезе назвали главную цель размещения американских войск в Европе - РИА Новости, 16.02.2022
В Совбезе назвали главную цель размещения американских войск в Европе
США для создания угроз России сформировали в Европе значительную группировку войск, заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T14:31
2022-02-16T15:25
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совет безопасности рф
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. США для создания угроз России сформировали в Европе значительную группировку войск, заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов."Главная их (американских войск. — Прим. ред.) цель в Европе — создание постоянной угрозы нашей стране. Для этого в регионе сформирована значительная группировка вооруженных сил США, насчитывающая более 60 тысяч военнослужащих, 200 танков, а также около 150 боевых самолетов", — сказал он.По его словам, за последние семь лет боевые возможности американской группировки войск значительно увеличились."Численность сухопутных войск США в Европе возросла на 30 процентов, количество бронетехники — в четыре раза", — добавил он.Кроме того, в готовности к применению поддерживается тактическое ядерное оружие, а также наращиваются возможности европейского сегмента глобальной системы ПРО США, отметил Попов.В последние месяцы США и НАТО обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.В конце января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.
https://ria.ru/20220216/shvetsiya-1773087522.html
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сша, в мире, россия, совет безопасности рф
14:31 16.02.2022 (обновлено: 15:25 16.02.2022)
 
В Совбезе назвали главную цель размещения американских войск в Европе

Совбез: главная цель размещения американских войск в Европе — создание угрозы России

© REUTERS / Agencja Wyborcza.plВертолет ВВС США UH-60 Black Hawk в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша
Вертолет ВВС США UH-60 Black Hawk в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl
Вертолет ВВС США UH-60 Black Hawk в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. США для создания угроз России сформировали в Европе значительную группировку войск, заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов.
"Главная их (американских войск. — Прим. ред.) цель в Европе — создание постоянной угрозы нашей стране. Для этого в регионе сформирована значительная группировка вооруженных сил США, насчитывающая более 60 тысяч военнослужащих, 200 танков, а также около 150 боевых самолетов", — сказал он.
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По его словам, за последние семь лет боевые возможности американской группировки войск значительно увеличились.
"Численность сухопутных войск США в Европе возросла на 30 процентов, количество бронетехники — в четыре раза", — добавил он.
Кроме того, в готовности к применению поддерживается тактическое ядерное оружие, а также наращиваются возможности европейского сегмента глобальной системы ПРО США, отметил Попов.
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Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
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В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
В конце января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.
Ответ США на предложения России по гарантиям безопасностиОтвет США на предложения России по гарантиям безопасности
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