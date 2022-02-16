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ВСУ продолжают подготовку к развязыванию войны в Донбассе, заявили в ЛНР
ВСУ продолжают подготовку к развязыванию войны в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 16.02.2022
ВСУ продолжают подготовку к развязыванию войны в Донбассе, заявили в ЛНР
Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остаётся напряжённой, украинские силовики продолжают подготовку к развязыванию боевых действий, заявил... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T11:06
2022-02-16T11:06
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
лнр
донбасс
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ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остаётся напряжённой, украинские силовики продолжают подготовку к развязыванию боевых действий, заявил журналистам в среду офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис."Обстановка на линии боевого соприкосновения остаётся напряжённой, наша разведка продолжает получать сведения о проводимых противником мероприятиях подготовки к развязыванию боевых действий ", - заявил Микужис.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, лнр, донбасс
11:06 16.02.2022
 
ВСУ продолжают подготовку к развязыванию войны в Донбассе, заявили в ЛНР

Народная милиция ЛНР: ВСУ продолжают подготовку к развязыванию боевых действий в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
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ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остаётся напряжённой, украинские силовики продолжают подготовку к развязыванию боевых действий, заявил журналистам в среду офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис.
"Обстановка на линии боевого соприкосновения остаётся напряжённой, наша разведка продолжает получать сведения о проводимых противником мероприятиях подготовки к развязыванию боевых действий ", - заявил Микужис.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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