ВСУ продолжают подготовку к развязыванию войны в Донбассе, заявили в ЛНР
Народная милиция ЛНР: ВСУ продолжают подготовку к развязыванию боевых действий в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остаётся напряжённой, украинские силовики продолжают подготовку к развязыванию боевых действий, заявил журналистам в среду офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис.
"Обстановка на линии боевого соприкосновения остаётся напряжённой, наша разведка продолжает получать сведения о проводимых противником мероприятиях подготовки к развязыванию боевых действий ", - заявил Микужис.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.