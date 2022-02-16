https://ria.ru/20220216/voyna-1773064870.html

ВСУ продолжают подготовку к развязыванию войны в Донбассе, заявили в ЛНР

ВСУ продолжают подготовку к развязыванию войны в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 16.02.2022

ВСУ продолжают подготовку к развязыванию войны в Донбассе, заявили в ЛНР

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остаётся напряжённой, украинские силовики продолжают подготовку к развязыванию боевых действий, заявил... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T11:06

2022-02-16T11:06

2022-02-16T11:06

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

лнр

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769461382_0:20:3193:1816_1920x0_80_0_0_2366f6182517e434e0b7c1285ddcd308.jpg

ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остаётся напряжённой, украинские силовики продолжают подготовку к развязыванию боевых действий, заявил журналистам в среду офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис."Обстановка на линии боевого соприкосновения остаётся напряжённой, наша разведка продолжает получать сведения о проводимых противником мероприятиях подготовки к развязыванию боевых действий ", - заявил Микужис.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, лнр, донбасс