https://ria.ru/20220216/vkontakte-1773137803.html
ВКонтакте представила ленту трендов
ВКонтакте представила ленту трендов - РИА Новости, 16.02.2022
ВКонтакте представила ленту трендов
ВКонтакте создала нейросеть, которая в автоматическом режиме формирует ленту с трендами и картиной дня "Актуальное". В ее основе лежит алгоритм: он находит и... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:25
2022-02-16T15:25
2022-02-16T15:25
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ВКонтакте создала нейросеть, которая в автоматическом режиме формирует ленту с трендами и картиной дня "Актуальное". В ее основе лежит алгоритм: он находит и определяет темы с высоким потенциалом цитируемости и обсуждаемости, а затем группирует записи по тематическим сюжетам. Алгоритм учитывает интересы каждого человека при формировании ленты. Новая лента поможет читателям оставаться в курсе важных событий, а авторам, сообществам и медиа — получать дополнительный охват и новую аудиторию. С сегодняшнего дня протестировать "Актуальное" смогут все желающие: лента будет доступна в новой версии мобильного приложения соцсети и по прямой ссылке. На первом этапе алгоритм анализирует наиболее актуальные и заметные записи от сообществ и пользователей. Глубина просмотра источников и количество тем будут постепенно расширяться."Актуальное" собирает посты не только от медиа, но и от пабликов, блогеров, лидеров мнений и других пользователей. Вредоносные материалы и недостоверную информацию фильтруют спам-аналитики.
https://ria.ru/20220211/metavselennye-1772188527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ВКонтакте создала нейросеть, которая в автоматическом режиме формирует ленту с трендами и картиной дня "Актуальное".
В ее основе лежит алгоритм: он находит и определяет темы с высоким потенциалом цитируемости и обсуждаемости, а затем группирует записи по тематическим сюжетам. Алгоритм учитывает интересы каждого человека при формировании ленты. Новая лента поможет читателям оставаться в курсе важных событий, а авторам, сообществам и медиа — получать дополнительный охват и новую аудиторию.
С сегодняшнего дня протестировать "Актуальное" смогут все желающие: лента будет доступна в новой версии мобильного приложения соцсети и по прямой ссылке
. На первом этапе алгоритм анализирует наиболее актуальные и заметные записи от сообществ и пользователей. Глубина просмотра источников и количество тем будут постепенно расширяться.
"Актуальное" собирает посты не только от медиа, но и от пабликов, блогеров, лидеров мнений и других пользователей. Вредоносные материалы и недостоверную информацию фильтруют спам-аналитики.