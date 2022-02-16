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https://ria.ru/20220216/vkontakte-1773137803.html
ВКонтакте представила ленту трендов
ВКонтакте представила ленту трендов - РИА Новости, 16.02.2022
ВКонтакте представила ленту трендов
ВКонтакте создала нейросеть, которая в автоматическом режиме формирует ленту с трендами и картиной дня "Актуальное". В ее основе лежит алгоритм: он находит и... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:25
2022-02-16T15:25
вконтакте
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ВКонтакте создала нейросеть, которая в автоматическом режиме формирует ленту с трендами и картиной дня "Актуальное". В ее основе лежит алгоритм: он находит и определяет темы с высоким потенциалом цитируемости и обсуждаемости, а затем группирует записи по тематическим сюжетам. Алгоритм учитывает интересы каждого человека при формировании ленты. Новая лента поможет читателям оставаться в курсе важных событий, а авторам, сообществам и медиа — получать дополнительный охват и новую аудиторию. С сегодняшнего дня протестировать "Актуальное" смогут все желающие: лента будет доступна в новой версии мобильного приложения соцсети и по прямой ссылке. На первом этапе алгоритм анализирует наиболее актуальные и заметные записи от сообществ и пользователей. Глубина просмотра источников и количество тем будут постепенно расширяться."Актуальное" собирает посты не только от медиа, но и от пабликов, блогеров, лидеров мнений и других пользователей. Вредоносные материалы и недостоверную информацию фильтруют спам-аналитики.
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353
60
353
60
вконтакте
15:25 16.02.2022
 

ВКонтакте представила ленту трендов

© Фото : ВКонтактеОфис ВКонтакте
Офис ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© Фото : ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ВКонтакте создала нейросеть, которая в автоматическом режиме формирует ленту с трендами и картиной дня "Актуальное".

В ее основе лежит алгоритм: он находит и определяет темы с высоким потенциалом цитируемости и обсуждаемости, а затем группирует записи по тематическим сюжетам. Алгоритм учитывает интересы каждого человека при формировании ленты. Новая лента поможет читателям оставаться в курсе важных событий, а авторам, сообществам и медиа — получать дополнительный охват и новую аудиторию.
Девушка в очках дополненной реальности - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 05:34
Глава "ВКонтакте" рассказала, когда появятся полноценные метавселенные
С сегодняшнего дня протестировать "Актуальное" смогут все желающие: лента будет доступна в новой версии мобильного приложения соцсети и по прямой ссылке. На первом этапе алгоритм анализирует наиболее актуальные и заметные записи от сообществ и пользователей. Глубина просмотра источников и количество тем будут постепенно расширяться.
"Актуальное" собирает посты не только от медиа, но и от пабликов, блогеров, лидеров мнений и других пользователей. Вредоносные материалы и недостоверную информацию фильтруют спам-аналитики.
 
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