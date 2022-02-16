https://ria.ru/20220216/viber-1773061300.html

Viber передал документы о создании в России представительства

Viber передал документы о создании в России представительства - РИА Новости, 16.02.2022

Viber передал документы о создании в России представительства

Мессенджер Viber передал Роскомнадзору документы о создании российского юридического лица в рамках закона о "приземлении", сообщил замглавы РКН Вадим Субботин. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T10:52

2022-02-16T10:52

2022-02-16T10:53

viber

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

россия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мессенджер Viber передал Роскомнадзору документы о создании российского юридического лица в рамках закона о "приземлении", сообщил замглавы РКН Вадим Субботин.С 1 января 2022 года в России вступил в силу закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов. Он касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей. Закон обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в РФ создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Такие обязанности распространяются и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете."Компания Viber, которая выполнила все те же самые обязанности и вчера буквально прислала нам документ о создании юридического лица. Мы сейчас посмотрели - там пока отсутствует закрепление соответствующих полномочий. Ожидаем в ближайшее время, что коллеги нас проинформируют о том, что такие полномочия российскому юридическому лицу выданы", - сказал Субботин во время заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.В рамках закона о "приземлении" компании должны, в числе прочего, разместить на своем информационном ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями. Роскомнадзор 4 февраля сообщал, что форма обратной связи мессенджера Viber соответствует стандартам этого закона, но компания пока не передавала сведения о ней в ведомство.

https://ria.ru/20210112/viber-1592700813.html

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viber, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, россия