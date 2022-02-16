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В России привили более 60 тысяч детей от коронавируса
В России привили более 60 тысяч детей от коронавируса - РИА Новости, 16.02.2022
В России привили более 60 тысяч детей от коронавируса
Более 60 тысяч детей привито в РФ на сегодня от коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:33
2022-02-16T16:33
2022-02-16T17:04
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Более 60 тысяч детей привито в РФ на сегодня от коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."Вакцинация подростков сегодня по стране началась. Провакцинировано более 60 000 маленьких пациентов. Актуальна она сегодня, как никогда. Мы видим, приверженность возрастает", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
16:33 16.02.2022 (обновлено: 17:04 16.02.2022)
В России привили более 60 тысяч детей от коронавируса
В России привили более 60 тысяч детей от коронавируса