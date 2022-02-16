Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220216/vaktsinatsiya-1773158547.html
В России привили более 60 тысяч детей от коронавируса
В России привили более 60 тысяч детей от коронавируса - РИА Новости, 16.02.2022
В России привили более 60 тысяч детей от коронавируса
Более 60 тысяч детей привито в РФ на сегодня от коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:33
2022-02-16T17:04
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770498320_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_78e7819fcbfd704bbe5eb1a526845980.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Более 60 тысяч детей привито в РФ на сегодня от коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."Вакцинация подростков сегодня по стране началась. Провакцинировано более 60 000 маленьких пациентов. Актуальна она сегодня, как никогда. Мы видим, приверженность возрастает", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770498320_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b97bf9b533e146503221cbde4d76ab4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
16:33 16.02.2022 (обновлено: 17:04 16.02.2022)
 
В России привили более 60 тысяч детей от коронавируса

В России привили более 60 тысяч детей от коронавируса

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М")
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак-М (Спутник М) - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М")
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Более 60 тысяч детей привито в РФ на сегодня от коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Вакцинация подростков сегодня по стране началась. Провакцинировано более 60 000 маленьких пациентов. Актуальна она сегодня, как никогда. Мы видим, приверженность возрастает", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Спутник М: главное о подростковой вакцине от COVID-19
29 декабря 2021, 12:40Инфографика
"Спутник М": главное о подростковой вакцине от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала