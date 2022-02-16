https://ria.ru/20220216/vaktsinatsiya-1773158547.html

В России привили более 60 тысяч детей от коронавируса

В России привили более 60 тысяч детей от коронавируса - РИА Новости, 16.02.2022

В России привили более 60 тысяч детей от коронавируса

Более 60 тысяч детей привито в РФ на сегодня от коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:33

2022-02-16T16:33

2022-02-16T17:04

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Более 60 тысяч детей привито в РФ на сегодня от коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."Вакцинация подростков сегодня по стране началась. Провакцинировано более 60 000 маленьких пациентов. Актуальна она сегодня, как никогда. Мы видим, приверженность возрастает", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)