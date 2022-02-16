https://ria.ru/20220216/vaktsina-1773222337.html

Гинцбург назвал сроки выхода новой вакцины от коронавируса

Гинцбург назвал сроки выхода новой вакцины от коронавируса - РИА Новости, 16.02.2022

Гинцбург назвал сроки выхода новой вакцины от коронавируса

Вакцина против коронавируса, содержащая вирусоподобные частицы, может появиться в гражданском обороте в РФ к осени, если исследования пройдут успешно, заявил... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T21:31

2022-02-16T21:31

2022-02-16T21:31

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

александр гинцбург

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Вакцина против коронавируса, содержащая вирусоподобные частицы, может появиться в гражданском обороте в РФ к осени, если исследования пройдут успешно, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее сообщалось, что Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы."Первая-вторая фаза клинических исследований должна пройти за 3-3,5 месяца, а дальше мы будем смотреть на эффективность. Если все будет очень хорошо, я думаю, что в гражданский оборот, в широкое обращение она выйдет к осени", - сказал Гинцбург.

https://ria.ru/20220216/vaktsina-1773121915.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, александр гинцбург