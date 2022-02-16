https://ria.ru/20220216/vaktsina-1773222337.html
Гинцбург назвал сроки выхода новой вакцины от коронавируса
Гинцбург назвал сроки выхода новой вакцины от коронавируса - РИА Новости, 16.02.2022
Гинцбург назвал сроки выхода новой вакцины от коронавируса
Вакцина против коронавируса, содержащая вирусоподобные частицы, может появиться в гражданском обороте в РФ к осени, если исследования пройдут успешно, заявил... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T21:31
2022-02-16T21:31
2022-02-16T21:31
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
александр гинцбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758231842_0:263:2606:1729_1920x0_80_0_0_06c520e662843b7658e176412f8c5b9d.jpg
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Вакцина против коронавируса, содержащая вирусоподобные частицы, может появиться в гражданском обороте в РФ к осени, если исследования пройдут успешно, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее сообщалось, что Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы."Первая-вторая фаза клинических исследований должна пройти за 3-3,5 месяца, а дальше мы будем смотреть на эффективность. Если все будет очень хорошо, я думаю, что в гражданский оборот, в широкое обращение она выйдет к осени", - сказал Гинцбург.
https://ria.ru/20220216/vaktsina-1773121915.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758231842_31:0:2576:1909_1920x0_80_0_0_781951b75922f2cad51c1232ac9592d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, александр гинцбург
Гинцбург назвал сроки выхода новой вакцины от коронавируса
Глава НИЦ Гинцбург: новая вакцина от коронавируса может выйти в широкое обращение к осени