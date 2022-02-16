https://ria.ru/20220216/vaktsina-1773221489.html

Новая вакцина от COVID-19 не содержит живого вируса, заявил Гинцбург

Новая вакцина от COVID-19 не содержит живого вируса, заявил Гинцбург - РИА Новости, 16.02.2022

Новая вакцина от COVID-19 не содержит живого вируса, заявил Гинцбург

Вакцина против коронавируса, содержащая вирусоподобные частицы, не содержит живого вируса, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T21:17

2022-02-16T21:17

2022-02-16T21:19

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россия

коронавирус covid-19

александр гинцбург

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Вакцина против коронавируса, содержащая вирусоподобные частицы, не содержит живого вируса, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее сообщалось, что Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы."Вакцина живого вируса не содержит, генетического материала в вакцине не будет", - сказал Гинцбург.

https://ria.ru/20220216/vaktsina-1773220564.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, александр гинцбург