Байден и Макрон обсудили дипломатическое решение ситуации вокруг Украины
Президент США Байден и лидер Франции Макрон обсудили решение ситуации вокруг Украины
Президент США Джо Байден
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил возможности для дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщил Белый дом.
"Они оценили свои недавние беседы с российским и украинским коллегами и подтвердили неизменную поддержку продвижению по дипломатическому пути", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
Как говорится в сообщении, Байден и Макрон кроме дипломатических усилий обсудили скоординированные пути сдерживания РФ и готовность к последствиям для России в случае эскалации ситуации.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.