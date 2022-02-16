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В Совбезе раскритиковали поставки Киеву "оборонительного" оружия
В Совбезе раскритиковали поставки Киеву "оборонительного" оружия - РИА Новости, 16.02.2022
В Совбезе раскритиковали поставки Киеву "оборонительного" оружия
Страны Запада, поставляя Киеву "оборонительное" оружие, демонстрируют свое пренебрежение к жизням простых украинцев, заявил заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:13
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украина
в мире
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Страны Запада, поставляя Киеву "оборонительное" оружие, демонстрируют свое пренебрежение к жизням простых украинцев, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Михаил Попов."Снабжение рядом западных стран армии Украины так называемыми "оборонительными" вооружениями демонстрирует пренебрежительное отношение этих государств к жизням рядовых украинцев, находящихся по обе стороны конфликта на востоке страны", - сказал Попов в интервью "Российской газете".
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украина, в мире
16:13 16.02.2022 (обновлено: 16:21 16.02.2022)
 
В Совбезе раскритиковали поставки Киеву "оборонительного" оружия

Совбез: поставки Киеву оружия показывают пренебрежение Запада жизнями украинцев

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Ровенскую область
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Ровенскую область - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Ровенскую область
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Страны Запада, поставляя Киеву "оборонительное" оружие, демонстрируют свое пренебрежение к жизням простых украинцев, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Михаил Попов.
"Снабжение рядом западных стран армии Украины так называемыми "оборонительными" вооружениями демонстрирует пренебрежительное отношение этих государств к жизням рядовых украинцев, находящихся по обе стороны конфликта на востоке страны", - сказал Попов в интервью "Российской газете".
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