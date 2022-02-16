https://ria.ru/20220216/ukraina-1773151533.html

В Совбезе раскритиковали поставки Киеву "оборонительного" оружия

В Совбезе раскритиковали поставки Киеву "оборонительного" оружия - РИА Новости, 16.02.2022

В Совбезе раскритиковали поставки Киеву "оборонительного" оружия

Страны Запада, поставляя Киеву "оборонительное" оружие, демонстрируют свое пренебрежение к жизням простых украинцев, заявил заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:13

2022-02-16T16:13

2022-02-16T16:21

украина

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Страны Запада, поставляя Киеву "оборонительное" оружие, демонстрируют свое пренебрежение к жизням простых украинцев, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Михаил Попов."Снабжение рядом западных стран армии Украины так называемыми "оборонительными" вооружениями демонстрирует пренебрежительное отношение этих государств к жизням рядовых украинцев, находящихся по обе стороны конфликта на востоке страны", - сказал Попов в интервью "Российской газете".

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