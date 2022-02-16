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https://ria.ru/20220216/ukraina-1773084999.html
Макей рассказал, зачем создается "истерия" вокруг Украины
Макей рассказал, зачем создается "истерия" вокруг Украины - РИА Новости, 16.02.2022
Макей рассказал, зачем создается "истерия" вокруг Украины
Ситуация вокруг Украины нагнетается искусственно теми силами, которые бы не хотели, чтобы Россия играла роль в обеспечении региональной и мировой безопасности,... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T12:14
2022-02-16T12:26
белоруссия
мид белоруссии
в мире
россия
украина
нато
владимир макей
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины нагнетается искусственно теми силами, которые бы не хотели, чтобы Россия играла роль в обеспечении региональной и мировой безопасности, сказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей."Я считаю, все то, что происходит сейчас вокруг Украины, оно абсолютно искусственно и создается силами, которые бы не хотели, чтобы Россия играла действительно такую определяющую роль, важную роль в обеспечении безопасности в регионе и в мире в целом", - сказал Макей на пресс-конференции. По его словам, западные контрагенты своими заявлениями могли попытаться минимизировать значение предложений РФ по гарантиям безопасности и сделать их никчемными.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html
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белоруссия, мид белоруссии, в мире, россия, украина, нато, владимир макей , ситуация в днр и лнр
12:14 16.02.2022 (обновлено: 12:26 16.02.2022)
 
Макей рассказал, зачем создается "истерия" вокруг Украины

Глава МИД Белоруссии Макей: истерия вокруг Украины создается, чтобы снизить влияние России

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
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МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины нагнетается искусственно теми силами, которые бы не хотели, чтобы Россия играла роль в обеспечении региональной и мировой безопасности, сказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
"Я считаю, все то, что происходит сейчас вокруг Украины, оно абсолютно искусственно и создается силами, которые бы не хотели, чтобы Россия играла действительно такую определяющую роль, важную роль в обеспечении безопасности в регионе и в мире в целом", - сказал Макей на пресс-конференции. По его словам, западные контрагенты своими заявлениями могли попытаться минимизировать значение предложений РФ по гарантиям безопасности и сделать их никчемными.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
08:00
Операция по принуждению России к войне провалилась
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
00:08
Песков дал совет украинцам завести будильник, чтобы не проспать "вторжение"
 
БелоруссияМИД БелоруссииВ миреРоссияУкраинаНАТОВладимир МакейСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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