12:14 16.02.2022 (обновлено: 12:26 16.02.2022)
Макей рассказал, зачем создается "истерия" вокруг Украины
Глава МИД Белоруссии Макей: истерия вокруг Украины создается, чтобы снизить влияние России
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины нагнетается искусственно теми силами, которые бы не хотели, чтобы Россия играла роль в обеспечении региональной и мировой безопасности, сказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
"Я считаю, все то, что происходит сейчас вокруг Украины, оно абсолютно искусственно и создается силами, которые бы не хотели, чтобы Россия играла действительно такую определяющую роль, важную роль в обеспечении безопасности в регионе и в мире в целом", - сказал Макей на пресс-конференции. По его словам, западные контрагенты своими заявлениями могли попытаться минимизировать значение предложений РФ по гарантиям безопасности и сделать их никчемными.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.