11:08 16.02.2022 (обновлено: 11:40 16.02.2022)
Киев наращивает войска у границ с Россией и Белоруссией, заявили в Луганске
Представитель ЛНР Микужис: Украина наращивает войска на границах с Россией и Белоруссией
© Государственный пограничный комитет Республики БеларусьВертолет Ми-8 ВВС Украины над территорией Белоруссии. Кадр из видео
© Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
Вертолет Ми-8 ВВС Украины над территорией Белоруссии. Кадр из видео
ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Киев наращивает присутствие войск на границах России и Белоруссии, заявил журналистам в среду офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис.
"За пределами зоны операции оккупационных сил противник наращивает присутствие войск на границах России и Белоруссии", - заявил Микужис. Он уточнил, что Киев направил в Ровенскую область подразделения государственной пограничной службы и национальной полиции из Львовской и Ивано-Франковской областей, а в Припяти разместил дополнительные подразделения первой бригады оперативного предназначения национальной гвардии Украины.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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