Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220216/ukraina-1773065937.html
Киев наращивает войска у границ с Россией и Белоруссией, заявили в Луганске
Киев наращивает войска у границ с Россией и Белоруссией, заявили в Луганске - РИА Новости, 16.02.2022
Киев наращивает войска у границ с Россией и Белоруссией, заявили в Луганске
Киев наращивает присутствие войск на границах России и Белоруссии, заявил журналистам в среду офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T11:08
2022-02-16T11:40
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
россия
украина
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762196983_0:0:1264:711_1920x0_80_0_0_00210df8e8063bddde40d04a4415be45.jpg
ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Киев наращивает присутствие войск на границах России и Белоруссии, заявил журналистам в среду офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис."За пределами зоны операции оккупационных сил противник наращивает присутствие войск на границах России и Белоруссии", - заявил Микужис. Он уточнил, что Киев направил в Ровенскую область подразделения государственной пограничной службы и национальной полиции из Львовской и Ивано-Франковской областей, а в Припяти разместил дополнительные подразделения первой бригады оперативного предназначения национальной гвардии Украины.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220214/peregovory-1772724621.html
луганская народная республика
россия
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762196983_166:0:1114:711_1920x0_80_0_0_a6f1f241f3d6106b461b3ef83c653bf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, россия, украина, белоруссия
11:08 16.02.2022 (обновлено: 11:40 16.02.2022)
 
Киев наращивает войска у границ с Россией и Белоруссией, заявили в Луганске

Представитель ЛНР Микужис: Украина наращивает войска на границах с Россией и Белоруссией

© Государственный пограничный комитет Республики БеларусьВертолет Ми-8 ВВС Украины над территорией Белоруссии. Кадр из видео
Вертолет Ми-8 ВВС Украины над территорией Белоруссии. Кадр из видео
© Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
Вертолет Ми-8 ВВС Украины над территорией Белоруссии. Кадр из видео
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Киев наращивает присутствие войск на границах России и Белоруссии, заявил журналистам в среду офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис.
"За пределами зоны операции оккупационных сил противник наращивает присутствие войск на границах России и Белоруссии", - заявил Микужис. Он уточнил, что Киев направил в Ровенскую область подразделения государственной пограничной службы и национальной полиции из Львовской и Ивано-Франковской областей, а в Припяти разместил дополнительные подразделения первой бригады оперативного предназначения национальной гвардии Украины.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Шеврон на форме белорусского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 15:08
Министры обороны Белоруссии и Украины провели переговоры
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала