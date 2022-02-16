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Киев наращивает войска у границ с Россией и Белоруссией, заявили в Луганске

Киев наращивает войска у границ с Россией и Белоруссией, заявили в Луганске - РИА Новости, 16.02.2022

Киев наращивает войска у границ с Россией и Белоруссией, заявили в Луганске

Киев наращивает присутствие войск на границах России и Белоруссии, заявил журналистам в среду офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T11:08

2022-02-16T11:08

2022-02-16T11:40

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ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Киев наращивает присутствие войск на границах России и Белоруссии, заявил журналистам в среду офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис."За пределами зоны операции оккупационных сил противник наращивает присутствие войск на границах России и Белоруссии", - заявил Микужис. Он уточнил, что Киев направил в Ровенскую область подразделения государственной пограничной службы и национальной полиции из Львовской и Ивано-Франковской областей, а в Припяти разместил дополнительные подразделения первой бригады оперативного предназначения национальной гвардии Украины.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220214/peregovory-1772724621.html

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россия

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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, россия, украина, белоруссия