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Летчики Белоруссии и России провели условный воздушный бой пара на пару
Летчики Белоруссии и России провели условный воздушный бой пара на пару - РИА Новости, 16.02.2022
Летчики Белоруссии и России провели условный воздушный бой пара на пару
Летчики Белоруссии и России на учениях "Союзная решимость-2022" провели условный воздушный бой пара на пару, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:20
2022-02-16T15:20
безопасность
белоруссия
россия
су-30см
су-35с
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МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Летчики Белоруссии и России на учениях "Союзная решимость-2022" провели условный воздушный бой пара на пару, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны Белоруссии."Белорусские летчики на самолетах Су-30СМ и их российские коллеги на самолетах Су-35С провели условный воздушный бой пара на пару на малых высотах — от 200 до 1000 метров. Летчики поочередно имитировали действия противника. Задача атакующих – "сесть на хвост" самолету-противнику и условно его уничтожить", - говорится в релизе.Совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022" проходят с 10 по 20 февраля, в рамках них отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
https://ria.ru/20220216/ucheniya-1773047613.html
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безопасность, белоруссия, россия, су-30см, су-35с
15:20 16.02.2022
 
Летчики Белоруссии и России провели условный воздушный бой пара на пару

Летчики Белоруссии и России на учениях провели условный воздушный бой пара на пару

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкШтурмовики Су-25 в небе над полигоном "Гожский" в Гродненской области во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Штурмовики Су-25 в небе над полигоном Гожский в Гродненской области во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Штурмовики Су-25 в небе над полигоном "Гожский" в Гродненской области во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022". Архивное фото
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МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Летчики Белоруссии и России на учениях "Союзная решимость-2022" провели условный воздушный бой пара на пару, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны Белоруссии.
"Белорусские летчики на самолетах Су-30СМ и их российские коллеги на самолетах Су-35С провели условный воздушный бой пара на пару на малых высотах — от 200 до 1000 метров. Летчики поочередно имитировали действия противника. Задача атакующих – "сесть на хвост" самолету-противнику и условно его уничтожить", - говорится в релизе.
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Совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022" проходят с 10 по 20 февраля, в рамках них отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
Перехват нарушителя воздушной границы: Су-35 на российско-белорусских учениях - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
05:02
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БезопасностьБелоруссияРоссияСу-30СМСу-35С
 
 
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