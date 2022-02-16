https://ria.ru/20220216/ucheniya-1773136565.html

Летчики Белоруссии и России провели условный воздушный бой пара на пару

Летчики Белоруссии и России провели условный воздушный бой пара на пару - РИА Новости, 16.02.2022

Летчики Белоруссии и России провели условный воздушный бой пара на пару

Летчики Белоруссии и России на учениях "Союзная решимость-2022" провели условный воздушный бой пара на пару, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T15:20

2022-02-16T15:20

2022-02-16T15:20

безопасность

белоруссия

россия

су-30см

су-35с

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МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Летчики Белоруссии и России на учениях "Союзная решимость-2022" провели условный воздушный бой пара на пару, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны Белоруссии."Белорусские летчики на самолетах Су-30СМ и их российские коллеги на самолетах Су-35С провели условный воздушный бой пара на пару на малых высотах — от 200 до 1000 метров. Летчики поочередно имитировали действия противника. Задача атакующих – "сесть на хвост" самолету-противнику и условно его уничтожить", - говорится в релизе.Совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022" проходят с 10 по 20 февраля, в рамках них отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.

https://ria.ru/20220216/ucheniya-1773047613.html

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безопасность, белоруссия, россия, су-30см, су-35с