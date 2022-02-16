Летчики Белоруссии и России провели условный воздушный бой пара на пару
Летчики Белоруссии и России на учениях провели условный воздушный бой пара на пару
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкШтурмовики Су-25 в небе над полигоном "Гожский" в Гродненской области во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
© Sputnik / Виктор Толочко
Штурмовики Су-25 в небе над полигоном "Гожский" в Гродненской области во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022". Архивное фото
МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Летчики Белоруссии и России на учениях "Союзная решимость-2022" провели условный воздушный бой пара на пару, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны Белоруссии.
"Белорусские летчики на самолетах Су-30СМ и их российские коллеги на самолетах Су-35С провели условный воздушный бой пара на пару на малых высотах — от 200 до 1000 метров. Летчики поочередно имитировали действия противника. Задача атакующих – "сесть на хвост" самолету-противнику и условно его уничтожить", - говорится в релизе.
Совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022" проходят с 10 по 20 февраля, в рамках них отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.