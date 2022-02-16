Подразделения ПВО России и Белоруссии отработают прикрытие от ударов с неба
Подразделения ПВО России и Белоруссии отработают прикрытие от ударов с неба на учениях
© Sputnik / Перейти в фотобанкТактический ракетный комплекс "Точка" во время боевого пуска на совместных учениях России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на территории бывшего авиационного полигона "Полесский" в Гомельской области
© Sputnik
Тактический ракетный комплекс "Точка" во время боевого пуска на совместных учениях России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на территории бывшего авиационного полигона "Полесский" в Гомельской области
МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны Белоруссии и России на совместных учениях "Союзная решимость – 2022" отрабатывают прикрытие войск от нападения противника с воздуха, сообщили в пресс-службе минобороны Белоруссии.
"В ходе белорусско-российского совместного оперативного учения "Союзная решимость-2022" продолжается отработка учебно-боевых задач… На участке местности "Барановичи" подразделения механизированной бригады ВС РБ и подразделения морской пехоты ВС РФ ведут учебный бой на оборонительных рубежах. Подразделения ПВО отрабатывают вопросы прикрытия войск от ударов средств воздушного нападения противника", - говорится в сообщении пресс-службы минобороны Белоруссии.
По информации ведомства, на полигоне "Гожский" подразделения механизированной бригады ВС Белоруссии отрабатывают уничтожение вклинившегося в оборону условного противник. На полигоне "Брестский" подразделения сил специальных операций отрабатывают поиск, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп противника.
"На участке местности "Лунинец" зенитные ракетные подразделения ВС РФ осуществляют противовоздушное прикрытие войск, решают задачи боевого дежурства по ПВО. Штурмовая авиация Воздушно-космических сил ВС РФ отрабатывает вопросы авиационной поддержки обороняющихся войск с применением авиационных средств поражения на авиационном полигоне "Ружанский" и полигоне "Осиповичский", - отметили в ведомстве.
С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.