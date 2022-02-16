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Российские военные возвращаются из Крыма. Видео
Возвращение российской военной техники после учений в Крыму попало на видео - РИА Новости, 16.02.2022
Российские военные возвращаются из Крыма. Видео
Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлено возвращение военной техники в пункты постоянной дислокации после учений в Крыму. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T09:41
2022-02-16T09:41
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
республика крым
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлено возвращение военной техники в пункты постоянной дислокации после учений в Крыму.На кадрах видно, как по Крымскому мосту движется поезд с бронетехникой. Железнодорожным транспортом отправили танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки.Ранее сообщалось, что в тактических учениях были задействованы усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых объединений Южного военного округа. Маневры проводили на 15 полигонах. Железнодорожными эшелонами боевую технику и водительский состав подразделений доставят в регионы постоянной дислокации воинских частей, в том числе в республики Дагестан и Северная Осетия.
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россия
республика крым
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, республика крым
09:41 16.02.2022
 
Возвращение российской военной техники после учений в Крыму попало на видео

Опубликовано видео возвращения российской военной техники после плановых учений в Крыму

© Минобороны РоссииПогрузка на железнодорожный транспорт для убытия в пункты постоянной дислокации подразделений Южного военного округа. Кадр видео
Погрузка на железнодорожный транспорт для убытия в пункты постоянной дислокации подразделений Южного военного округа. Кадр видео
© Минобороны России
Погрузка на железнодорожный транспорт для убытия в пункты постоянной дислокации подразделений Южного военного округа. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлено возвращение военной техники в пункты постоянной дислокации после учений в Крыму.
На кадрах видно, как по Крымскому мосту движется поезд с бронетехникой. Железнодорожным транспортом отправили танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки.
Ранее сообщалось, что в тактических учениях были задействованы усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых объединений Южного военного округа. Маневры проводили на 15 полигонах. Железнодорожными эшелонами боевую технику и водительский состав подразделений доставят в регионы постоянной дислокации воинских частей, в том числе в республики Дагестан и Северная Осетия.
Ракетный крейсер Маршал Устинов во время учений - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
03:34
Источник: НАТО пыталась вести разведку во время российских учений
 
БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияРеспублика Крым
 
 
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