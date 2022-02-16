https://ria.ru/20220216/ucheniya-1773047613.html

Российские военные возвращаются из Крыма. Видео

Возвращение российской военной техники после учений в Крыму попало на видео - РИА Новости, 16.02.2022

Российские военные возвращаются из Крыма. Видео

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлено возвращение военной техники в пункты постоянной дислокации после учений в Крыму. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T09:41

2022-02-16T09:41

2022-02-16T09:41

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

республика крым

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлено возвращение военной техники в пункты постоянной дислокации после учений в Крыму.На кадрах видно, как по Крымскому мосту движется поезд с бронетехникой. Железнодорожным транспортом отправили танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки.Ранее сообщалось, что в тактических учениях были задействованы усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых объединений Южного военного округа. Маневры проводили на 15 полигонах. Железнодорожными эшелонами боевую технику и водительский состав подразделений доставят в регионы постоянной дислокации воинских частей, в том числе в республики Дагестан и Северная Осетия.

https://ria.ru/20220216/razvedka-1773028854.html

россия

республика крым

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, республика крым