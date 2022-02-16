https://ria.ru/20220216/ucheniya-1773047613.html
Российские военные возвращаются из Крыма. Видео
Возвращение российской военной техники после учений в Крыму попало на видео - РИА Новости, 16.02.2022
Российские военные возвращаются из Крыма. Видео
Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлено возвращение военной техники в пункты постоянной дислокации после учений в Крыму. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T09:41
2022-02-16T09:41
2022-02-16T09:41
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773105611_99:0:3514:1921_1920x0_80_0_0_bfbefc1b7196cf42360d6d7ad79eddd0.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлено возвращение военной техники в пункты постоянной дислокации после учений в Крыму.На кадрах видно, как по Крымскому мосту движется поезд с бронетехникой. Железнодорожным транспортом отправили танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки.Ранее сообщалось, что в тактических учениях были задействованы усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых объединений Южного военного округа. Маневры проводили на 15 полигонах. Железнодорожными эшелонами боевую технику и водительский состав подразделений доставят в регионы постоянной дислокации воинских частей, в том числе в республики Дагестан и Северная Осетия.
https://ria.ru/20220216/razvedka-1773028854.html
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773105611_953:0:3514:1921_1920x0_80_0_0_bdac583aa1b2f99fd6622216e2d9fd50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, республика крым
Возвращение российской военной техники после учений в Крыму попало на видео
Опубликовано видео возвращения российской военной техники после плановых учений в Крыму
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлено возвращение военной техники в пункты постоянной дислокации после учений в Крыму.
На кадрах видно, как по Крымскому мосту движется поезд с бронетехникой. Железнодорожным транспортом отправили танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки.
Ранее сообщалось, что в тактических учениях были задействованы усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых объединений Южного военного округа. Маневры проводили на 15 полигонах. Железнодорожными эшелонами боевую технику и водительский состав подразделений доставят в регионы постоянной дислокации воинских частей, в том числе в республики Дагестан и Северная Осетия.