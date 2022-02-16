https://ria.ru/20220216/ubiystvo-1773125982.html

Житель Подмосковья зарезал возлюбленную в День всех влюбленных

Житель Подмосковья зарезал возлюбленную в День всех влюбленных - РИА Новости, 16.02.2022

Житель Подмосковья зарезал возлюбленную в День всех влюбленных

Житель Подмосковья обвиняется в убийстве возлюбленной в ходе внезапного конфликта в День всех влюбленных, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T14:40

2022-02-16T14:40

2022-02-16T16:03

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

день святого валентина

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Житель Подмосковья обвиняется в убийстве возлюбленной в ходе внезапного конфликта в День всех влюбленных, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По данным следствия, 14 февраля мужчина находился с женщиной в квартире в Орехово-Зуево, внезапно пара поссорилась, в результате фигурант ударил возлюбленную ножом в шею. От полученных травм она скончалась на месте. Затем мужчина попытался скрыть преступление: он завернул тело в одеяло и отнес в канаву. Разоблачил преступника бдительный сосед, чья камера наружного видеонаблюдения засняла действия злоумышленника.Также в подъезде были обнаружены следы крови. Сосед обратился в полицию, сотрудники которой, прибыв на место, попросили мужчину объяснить запечатленные на видео кадры. Тот, не выдержав, все рассказал."Следователем следственного отдела по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области 33-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве его 47-летней возлюбленной (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - сказала Врадий. По ее словам, следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы, а также проверили показания обвиняемого на месте преступления с его участием."В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Врадий.

https://ria.ru/20211217/ubiystvo-1764078269.html

https://ria.ru/20220201/podzhog-1770479736.html

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), день святого валентина