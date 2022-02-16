https://ria.ru/20220216/tseny-1773205043.html

В России подешевели картофель и лук

В России подешевели картофель и лук - РИА Новости, 16.02.2022

В России подешевели картофель и лук

Рост цен на капусту и огурцы в России с 5 по 11 февраля замедлился, на морковь, свеклу, яблоки и бананы - ускорился, подешевели картофель и лук, следует из... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T19:30

2022-02-16T19:30

2022-02-16T19:30

цены

продукты

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Рост цен на капусту и огурцы в России с 5 по 11 февраля замедлился, на морковь, свеклу, яблоки и бананы - ускорился, подешевели картофель и лук, следует из данных Росстата.По данным статистического ведомства, цены на плодоовощную продукцию за период с 5 февраля по 11 февраля увеличились в среднем на 1,6%, в том числе на огурцы – на 2,6%, капусту белокочанную и бананы – на 2,4%, помидоры – на 2,3%, морковь – на 1,9%, свеклу столовую – на 1,1%, яблоки – на 0,7%. В то же время снизились цены на лук репчатый – на 0,2% и картофель – на 0,1%.За предыдущий отчетный период, с 29 января по 4 февраля, огурцы подорожали на 4,2%, капуста белокочанная – на 3,12%, помидоры – на 2,39%, бананы – на 1,81%, морковь – на 1,72%. Цена на свеклу неделей ранее выросла в среднем на 0,64%, яблоки - на 0,46%, на лук репчатый – на 0,57%, картофель - на 0,04%.С начала года к 11 февраля капуста в России подорожала 19,84%, морковь - на 10,36%, картофель - на 2,99%, свекла - на 5,41%, лук - на 2,53%. Цена на помидоры с начала года выросла на 16,91%, на огурцы - на 19,08%, на яблоки - на 3,7%. Бананы с начала года прибавили в цене 12,65%.Гречка в России продолжает дорожать, хотя рост замедлился до 0,26% в период с 5 по 11 февраля с 0,4% на предыдущей неделе, сообщает Росстат.При этом дешевевшее ранее на 0,06% подсолнечное масло слегка подорожало, на 0,1%.Снова подорожали в пределах 1% молоко, сливочное масло, сметана, творог, сыр, как и сахар-песок (на 0,54%). При этом яйца и курица продолжили падение - на 0,39% и 0,22% соответственно.В пределах 0,5% снова подорожали хлеб, мука, соль, рис, чай, печенье. В то же время пшено снова снизилось в цене, на это раз - на 0,39%.Сменили снижение на рост в пределах 0,5% цены на говядину и баранину, а свинина, сосиски, сардельки и детские мясные консервы продолжили дешеветь в таких же пределах.В пределах 1% подорожали вареные и копченые колбасы.

https://ria.ru/20220214/molochka-1772523626.html

https://ria.ru/20220216/ukraina-1772995848.html

https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773175054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены, продукты, экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)