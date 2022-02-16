https://ria.ru/20220216/tomograf-1773043712.html
Российские ученые создали томограф для наблюдения за пациентами на ИВЛ
Российские ученые создали томограф для наблюдения за пациентами на ИВЛ - РИА Новости, 16.02.2022
Российские ученые создали томограф для наблюдения за пациентами на ИВЛ
Ученые Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова (ЮРГПУ, Новочеркасск, Ростовская область) разработали первый отечественный... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T09:09
2022-02-16T09:09
2022-02-16T16:43
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Ученые Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова (ЮРГПУ, Новочеркасск, Ростовская область) разработали первый отечественный электроимпедансный томограф, позволяющий наблюдать за состоянием дыхательной системы пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщили РИА Новости в пресс-офисе Центра управлениями проектами в промышленности.Специалисты считают проблему оценки работы легких человека одной из самых важных в условиях пандемии. Отдельное клиническое значение имеет возможность длительного прикроватного мониторинга процесса дыхания в пред- и послеоперационном периоде, в том числе у больных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ)."Одним из направлений решения данной задачи является использование технических средств на основе электроимпедансной томографии", — рассказал доцент ЮРГПУ, кандидат технических наук Грайр Алексанян.Электроимпедансная томография (ЭИТ) — это метод, основанный на оценке изменений распределения поля проводимости (импеданса) внутренних структур человека при прохождении через них электрического тока.Его преимущества заключаются в высоком уровне безопасности, отсутствии неприятных ощущений, возможности оценки функции легких непосредственно у постели больного, без необходимости транспортировки пациента в кабинет компьютерной томографии. Кроме того, аппарат ЭИТ имеет небольшие размеры, мобилен и прост в обращении. Всего в мире есть несколько производителей данной медицинской техники, но в России аналогичные устройства пока не выпускаются."Наша команда разработала аппаратно-программный комплекс электроимпедансной томографии легких человека, предназначенный для мониторинга респираторной поддержки пациентов в отделениях интенсивной терапии и реанимации", — добавил Алексанян. Аппарат уже проходит технические испытания, подготовка к ним шла совместно с Уральским оптико-механическим заводом имени Яламова (Екатеринбург).Эта работа проводится в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы" при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования.
https://ria.ru/20220208/lechenie-1771612482.html
https://ria.ru/20220118/antitela-1768325420.html
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россия, екатеринбург, коронавирус covid-19
09:09 16.02.2022 (обновлено: 16:43 16.02.2022)
Российские ученые создали томограф для наблюдения за пациентами на ИВЛ
Российские ученые создали томограф для наблюдения за дыханием пациентов на ИВЛ
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Ученые Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова (ЮРГПУ, Новочеркасск, Ростовская область) разработали первый отечественный электроимпедансный томограф, позволяющий наблюдать за состоянием дыхательной системы пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщили РИА Новости в пресс-офисе Центра управлениями проектами в промышленности.
Специалисты считают проблему оценки работы легких человека одной из самых важных в условиях пандемии. Отдельное клиническое значение имеет возможность длительного прикроватного мониторинга процесса дыхания в пред- и послеоперационном периоде, в том числе у больных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
"Одним из направлений решения данной задачи является использование технических средств на основе электроимпедансной томографии", — рассказал доцент ЮРГПУ, кандидат технических наук Грайр Алексанян.
Электроимпедансная томография (ЭИТ) — это метод, основанный на оценке изменений распределения поля проводимости (импеданса) внутренних структур человека при прохождении через них электрического тока.
Его преимущества заключаются в высоком уровне безопасности, отсутствии неприятных ощущений, возможности оценки функции легких непосредственно у постели больного, без необходимости транспортировки пациента в кабинет компьютерной томографии. Кроме того, аппарат ЭИТ имеет небольшие размеры, мобилен и прост в обращении. Всего в мире есть несколько производителей данной медицинской техники, но в России
аналогичные устройства пока не выпускаются.
"Наша команда разработала аппаратно-программный комплекс электроимпедансной томографии легких человека, предназначенный для мониторинга респираторной поддержки пациентов в отделениях интенсивной терапии и реанимации", — добавил Алексанян.
Аппарат уже проходит технические испытания, подготовка к ним шла совместно с Уральским оптико-механическим заводом имени Яламова (Екатеринбург
).
Эта работа проводится в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы" при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования.