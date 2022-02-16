Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220216/telekanal-1773179355.html
Сотрудница CNN, крутившая роман с экс-директором телеканала, покинула пост
Сотрудница CNN, крутившая роман с экс-директором телеканала, покинула пост - РИА Новости, 16.02.2022
Сотрудница CNN, крутившая роман с экс-директором телеканала, покинула пост
Высокопоставленная сотрудника CNN Эллисон Голласт покинула пост после ухода в отставку главы телеканала Джеффа Цукера, который признался, что у них был роман,... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:31
2022-02-16T17:39
в мире
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
нью-йорк (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150964/82/1509648290_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_0a28cd9b10137c04a73edd56c5550db9.jpg
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Высокопоставленная сотрудника CNN Эллисон Голласт покинула пост после ухода в отставку главы телеканала Джеффа Цукера, который признался, что у них был роман, сообщает CNN."В служебной записке для сотрудников генеральный директор WarnerMedia Джейсон Килар сообщил, что Голласт ушла в отставку после расследования "вопросов, связанных с" бывшим ведущим CNN Крисом Куомо и его братом Эндрю, бывшим губернатором Нью-Йорка", - сообщает телеканал.Ранее сообщалось, что в отставку ушел глава американского телеканала CNN Джефф Цукер. В начале декабря CNN объявил, что увольняет одного из своих самых узнаваемых ведущих Криса Куомо, который был уличен в использовании служебного положения для помощи брату, экс-губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, в защите от обвинений в сексуальных домогательствах. Цукер в рамках расследования признал, что состоял в отношениях с главным маркетологом канала Голласт.
https://ria.ru/20180403/1517793264.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150964/82/1509648290_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_3283f9d442fb28aed9beb0536f9257b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), нью-йорк (город)
17:31 16.02.2022 (обновлено: 17:39 16.02.2022)
 
Сотрудница CNN, крутившая роман с экс-директором телеканала, покинула пост

Сотрудница CNN, крутившая роман с бывшим гендиректором телеканала, покинула пост

CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Zykov / CNNЗдание телеканала CNN в Атланте
Здание телеканала CNN в Атланте - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Zykov / CNN
Здание телеканала CNN в Атланте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Высокопоставленная сотрудника CNN Эллисон Голласт покинула пост после ухода в отставку главы телеканала Джеффа Цукера, который признался, что у них был роман, сообщает CNN.
"В служебной записке для сотрудников генеральный директор WarnerMedia Джейсон Килар сообщил, что Голласт ушла в отставку после расследования "вопросов, связанных с" бывшим ведущим CNN Крисом Куомо и его братом Эндрю, бывшим губернатором Нью-Йорка", - сообщает телеканал.
Ранее сообщалось, что в отставку ушел глава американского телеканала CNN Джефф Цукер. В начале декабря CNN объявил, что увольняет одного из своих самых узнаваемых ведущих Криса Куомо, который был уличен в использовании служебного положения для помощи брату, экс-губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, в защите от обвинений в сексуальных домогательствах. Цукер в рамках расследования признал, что состоял в отношениях с главным маркетологом канала Голласт.
Член палаты представителей США Элизабет Эсти. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.04.2018
3 апреля 2018, 01:26
Член конгресса США не стала переизбираться из-за секс-скандала
 
В миреЭндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Нью-Йорк (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала