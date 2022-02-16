https://ria.ru/20220216/telekanal-1773179355.html
Сотрудница CNN, крутившая роман с экс-директором телеканала, покинула пост
Сотрудница CNN, крутившая роман с экс-директором телеканала, покинула пост - РИА Новости, 16.02.2022
Сотрудница CNN, крутившая роман с экс-директором телеканала, покинула пост
Высокопоставленная сотрудника CNN Эллисон Голласт покинула пост после ухода в отставку главы телеканала Джеффа Цукера, который признался, что у них был роман,... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:31
2022-02-16T17:31
2022-02-16T17:39
в мире
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
нью-йорк (город)
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Высокопоставленная сотрудника CNN Эллисон Голласт покинула пост после ухода в отставку главы телеканала Джеффа Цукера, который признался, что у них был роман, сообщает CNN."В служебной записке для сотрудников генеральный директор WarnerMedia Джейсон Килар сообщил, что Голласт ушла в отставку после расследования "вопросов, связанных с" бывшим ведущим CNN Крисом Куомо и его братом Эндрю, бывшим губернатором Нью-Йорка", - сообщает телеканал.Ранее сообщалось, что в отставку ушел глава американского телеканала CNN Джефф Цукер. В начале декабря CNN объявил, что увольняет одного из своих самых узнаваемых ведущих Криса Куомо, который был уличен в использовании служебного положения для помощи брату, экс-губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, в защите от обвинений в сексуальных домогательствах. Цукер в рамках расследования признал, что состоял в отношениях с главным маркетологом канала Голласт.
https://ria.ru/20180403/1517793264.html
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в мире, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), нью-йорк (город)
17:31 16.02.2022 (обновлено: 17:39 16.02.2022)
Сотрудница CNN, крутившая роман с экс-директором телеканала, покинула пост
Сотрудница CNN, крутившая роман с бывшим гендиректором телеканала, покинула пост