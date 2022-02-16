https://ria.ru/20220216/tekhnika-1773198369.html

Путин призвал передавать добровольцам высвобождающуюся технику МЧС

Путин призвал передавать добровольцам высвобождающуюся технику МЧС - РИА Новости, 16.02.2022

Путин призвал передавать добровольцам высвобождающуюся технику МЧС

В связи с помощью добровольцев силам МЧС необходимо рассмотреть возможность передачи им высвобождающейся исправной техники, заявил президент РФ Владимир Путин в РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T18:47

2022-02-16T18:47

2022-02-16T19:50

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В связи с помощью добровольцев силам МЧС необходимо рассмотреть возможность передачи им высвобождающейся исправной техники, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания коллегии МЧС России."Добровольные пожарные команды и дружины, другие объединения - это серьёзное подспорье в вашей работе. И в этой связи надо рассмотреть возможность вопроса об упрощении процедуры передачи высвобождающейся исправной техники МЧС для оснащения организаций добровольной пожарной охраны", - сказал Путин.Президент также подчеркнул, что техника должна быть исправна, иначе это может создать угрозу."Хлам и ненужное оборудование нельзя просто так сбрасывать людям, и я имею в виду, что они просто не смогут его использовать", - уточнил Путин.

https://ria.ru/20220216/pozhar-1773191587.html

россия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, владимир путин